Por que Santiago Longo não joga? Comissão técnica do São Paulo tenta explicar

Contratado em setembro, Santiago Longo ainda enfrenta dificuldades para se firmar no São Paulo. O volante argentino disputou apenas dois jogos pelo clube, mesmo vindo de um país que o técnico Luis Zubeldía, seu compatriota, conhece bem.

O início de Santiago Longo no São Paulo foi positivo. O jogador iniciou a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, como titular e saiu de campo com a vitória por 1 a 0. Depois disso, porém, só voltou a ser acionado nos minutos finais do duelo com o Vasco, no Morumbis.

"Nós não dependemos de um só jogo para ver os jogadores. Vemos no dia a dia, nos treinamentos. Santiago chegou recentemente e consideramos que leva uma adaptação, sobretudo para um jogador estrangeiro. Tomamos decisões que consideramos que são as melhores para o time", afirmou o auxiliar técnico de Luis Zubeldía, Maxi Cuberas.

Santiago Longo foi contratado por empréstimo válido até agosto de 2025, com opção de compra fixada. O volante se transferiu para o São Paulo após ganhar projeção com a camisa do Belgrano, time do qual era capitão.

"O grupo é grande, com bons jogadores, todos podem jogar. Às vezes não vão ao banco, mesmo sendo bons, porque estão no São Paulo. Creio que estão preparados para essa situação, porque estamos falando de um time grande", completou Maxi Cuberas.

Apesar de ainda estar em processo de adaptação, Santiago Longo tem muitos motivos para se sentir em casa, já que há no elenco três jogadores argentinos: Calleri, Alan Franco e Galoppo, de quem é amigo de infância.

Santiago Longo e Galoppo chegaram a atuar juntos em um clube local quanto tinham entre dez e 12 anos. Os dois eram vizinhos na cidade de Freyre, na província de Córdoba, e quis o destino que muito tempo depois os dois se transformassem novamente em companheiros de time, agora no Brasil.