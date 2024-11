Palmeiras fecha preparação para duelo contra o Atlético-GO; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para o jogo contra o Atlético-GO, na manhã desta sexta-feira. Na Academia de Futebol, a comissão técnica portuguesa comandou trabalhos técnicos em campo reduzido e uma atividade recreativa.

A equipe palmeirense viaja para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly, às 19h30 (de Brasília). O Verdão entra em campo com chances de assumir a liderança do Brasileirão. Isso porque está a dois pontos do Botafogo, ou seja, se vencer o Dragão e o time carioca tropeçar, o Verdão pode chegar à ponta da tabela.

Para este duelo, o técnico Abel Ferreira conta com os retornos do lateral-direito Mayke, do meio-campista Richard Ríos e do atacante Estêvão, que cumprirão suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia. Os dois últimos se juntaram ao grupo na última quinta-feira após disputarem jogos das Eliminatórias com as respectivas seleções.

O treinador ganhou uma dúvida para o duelo. O zagueiro Murilo deixou o jogo em Salvador com dores. Ele passou por exames, não teve lesão detectada, mas não treinou com o restante do elenco. Caso Murilo fique de fora, a zaga deve ser formada por Gustavo Gómez e Vitor Reis.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Mauricio (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López (Rony).