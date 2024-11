Neymar rebate comentário de Rodri sobre Vini Jr: 'Virou falador'

Neymar não gostou do comentário de Rodri sobre Vinicius Jr e afirmou que o meio-campista do Manchester City "virou falador". O camisa 10 do Al-Hillal se manifestou em postagem nas redes sociais.

Virou falador agora. Neymar, sobre Rodri, em comentário na publicação do perfil 'Futebol é Arte'

O que aconteceu

Rodri afirmou que Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo, mas que "tem coisas a melhorar". A declaração foi ao programa El Larguero, da rádio espanhol Cadena SER.

Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid. Rodri, ao El Larguero

O meio-campista do Manchester City desbancou Vinicius Jr na disputa pela Bola de Ouro. Rodri venceu o brasileiro na eleição do melhor jogador do mundo por 41 pontos de diferença. A revista France Football é a responsável pelo prêmio.

O resultado incomodou tanto Vini quanto o Real Madrid, que não compareceram à premiação. O time merengue venceu dois prêmios, melhor treinador, com Carlo Ancelotti e clube do ano (ao lado do time feminino do Barcelona).

Em entrevista recente, Rodri afirmou que colocaria Vini Jr em terceiro lugar na Bola de Ouro. Ele afirmou que foi o jogador mais regular da última temporada e colocou Carvajal (Real Madrid) na segunda colocação.