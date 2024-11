Neymar debocha de Rodri no Instagram após fala do espanhol sobre Vinícius Júnior

E o resultado da bola de ouro segue causando polêmicas no mundo do futebol. Na manhã desta sexta-feira, foi a vez de Neymar participar do assunto. O brasileiro comentou com deboche uma publicação do Instagram que citava aspas de Rodri, eleito melhor do mundo, sobre Vinicius Júnior.

"(Rodri) Virou falador agora", escreveu Neymar, em um post do Instagram.

Em entrevista ao programa "El Larguero", da rádio La SER, Rodri disse que Vinicius deveria prestar mais atenção ao que acontece dentro de campo.

"Acho que ele é um cara inteligente e com o tempo vai perceber que quanto mais prestar atenção em campo, melhor ele será. Os atletas não são apenas o que você representa em campo, mas também fora dele", argumentou o espanhol.

Alguns dias antes da premiação da bola de ouro, Vinicius Júnior era considerado pela mídia internacional como o principal candidato ao prêmio, que na verdade foi entregue a Rodri, volante do Manchester City.

Neymar, em recuperação de uma lesão muscular sofrida enquanto jogava pelo Al Hilal, é grande amigo de Vinicius Júnior e tem demonstrado apoio nas recentes campanhas do atacante do Real Madrid contra o racismo.