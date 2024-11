Murilo passa por exames e vira alívio para Abel na reta final do Brasileiro

Do UOL, em São Paulo (SP)

A situação do zagueiro Murilo não preocupa o Palmeiras para a reta final de Brasileirão.

O que aconteceu

O defensor, que deixou o jogo contra o Bahia com dores, passou por exames e não teve detectada uma lesão. O jogador permaneceu na parte interna da Academia de Futebol nesta sexta-feira (22), e e seguiu um cronograma individualizado sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance do clube.

No entanto, como Murilo ficou fora do treino de hoje, ele é dúvida para a próxima partida.

Abel contará com os retornos do lateral-direito Mayke, o meio-campista Richard Ríos e o atacante Estêvão após cumprirem suspensão na última rodada.

A comissão técnica portuguesa comandou trabalhos técnicos em campo reduzido e uma atividade recreativa para finalizar a preparação para o jogo contra o Atlético-GO.

O confronto acontece neste sábado (23), às 19h30, no Antonio Accioly, em Goiânia (GO), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.