Murilo não tem lesão detectada, mas é dúvida no Palmeiras para jogo contra o Atlético-GO

O zagueiro Murilo é dúvida no Palmeiras para o jogo deste sábado, contra o Atlético-GO. Depois de sair com dores na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, o defensor passou por exames no clube, nesta sexta-feira, e não teve nenhuma lesão detectada. Contudo, permaneceu na parte interna do centro de excelência e seguiu um cronograma individualizado sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Murilo foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo do duelo na Fonte Nova. Gustavo Gómez, que havia iniciado a partida no banco, entrou em seu lugar.

A equipe palmeirense viaja para Goiânia, nesta sexta-feira para jogo contra o Atlético-GO, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Accioly.

Os desfalques do Palmeiras para o duelo contra o Dragão são Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o lateral-esquerdo Piquerez (transição física). Por outro lado, voltam a ficar à disposição Mayke, Richard Ríos e Estêvão, que cumprirão suspensão na última rodada.

Com a vitória na última rodada, o Verdão chegou a 67 pontos e diminuiu a distância para o Botafogo para dois pontos. Dessa forma, se vencer o compromisso fora de casa e o time carioca tropeçar diante do Vitória, o Palmeiras pode assumir a liderança da competição.