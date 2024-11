Mudança de comissão técnica deixa futuro de Willian em aberto no Santos

Após optar por interromper o trabalho de Fábio Carille, o Santos está focado em contratar um novo treinador. E a mudança de comissão técnica pode interferir em diversas questões, como a permanência de Willian Bigode.

O atacante tem contrato com o clube paulista até o final da temporada, com renovação automática caso o clube conquistasse o acesso, o que aconteceu. O novo vínculo, porém, não foi assinado e cenário pode mudar a depender de quem assuma a equipe.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, nada está definido sem a presença de uma nova comissão técnica. No momento, os nomes ventilados pela alta cúpula são Cuca e Luis Castro.

A chegada de Cuca, por exemplo, pode ser benéfica para Willian, já que eles já trabalharam juntos, no Palmeiras. Ao todo, são 25 partidas, com oito gols e quatro assistências do atacante.

Willian está com 38 anos e disputou 39 partidas ao longo de 2024, sendo 14 como titular. Neste período, somou sete bolas na rede e um passe para tento.

A possível renovação do experiente atleta rendeu algumas críticas por parte dos torcedores. Ano que vem, o Santos irá disputar a Série A, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Já campeão, o Santos encerra a atual temporada neste domingo, contra o Sport, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).

Willian, aliás, não vai viajar. Segundo o clube, ele sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e está fazendo tratamento.