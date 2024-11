Lucas relembra queda do São Paulo na Libertadores e mira Seleção Brasileira

O atacante Lucas Moura vive grande fase no São Paulo e é um dos destaques da equipe no ano. O camisa 7 marcou 14 gols e distribuiu nove assistências em 2024. O atacante do Tricolor relembrou a eliminação do São Paulo contra o Botafogo pela Libertadores e comentou a sensação do resultado negativo.

"Dificílima (a eliminação para o Botafogo). Foi uma noite muito complicada. Na verdade, no dia seguinte, que caiu a ficha. É aquele momento que você quer viajar, quer entrar de férias e não quer mais ver futebol. Mas, infelizmente, isso faz parte da vida do atleta. A gente está sujeito a isso", afirmou Lucas Moura ao Jogo Aberto, da Bandeirantes.

O ídolo do São Paulo também falou sobre seus próximos passos na carreira. Com 32 anos, Lucas almeja mais títulos com o Tricolor e cavar uma vaga na Seleção Brasileira.

"Tenho muita coisa para conquistar e que almejo na minha carreira. Conquistar mais títulos com o São Paulo é a primeira delas e voltar para a Seleção, ter outras oportunidades na Seleção sempre esteve no meu radar e eu vou batalhar bastante para isso na próxima temporada", disse o jogador.

"Eu sabia que voltando para o Brasil, eu teria muitas vantagens, que eu desfrutaria de muitas coisas, mas também teria outras questões que são os contras. A questão do calendário, da falta de tempo em casa com a família. Eu até brinco com eles falando que eu os via mais quando eu morava fora do Brasil", complementou.

No final de agosto deste ano, Lucas foi convocado para defender a Amarelinha. O atacante do São Paulo entrou na vaga de Savinho, do Manchester City, impossibilitado de ficar à disposição do técnico Dorival Júnior por problemas clínicos.

Com dez gols no Campeonato Brasileiro, Lucas é, junto a Luciano, o artilheiro do São Paulo na competição. Além disso, com cinco assistências, o camisa 7 é o principal garçom do time no torneio nacional.

"Como falei, fico feliz de estar contribuindo em números. Hoje as coisas estão muito focadas nos números. O cara pode não fazer nada o jogo todo, mas se sobrou uma bola para ele e ele fez o gol, vira o melhor em campo. Sou um pouco contra isso, mas eu sei que é o que conta hoje. Procuro focar nos números, mais gols, dar mais assistências, mas o principal para mim é a dedicação, dar o melhor para o meu time", disse.

O São Paulo, de Lucas Mora, enfrenta o Atlético-MG, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa dos três pontos para seguir firme na briga por uma vaga no G5, enquanto o Galo tenta não focar exclusivamente na final da Copa Libertadores.