'Laranja' em polêmica do Corinthians é convocada para depor em CPI das Bets

Edna Oliveira dos Santos, apontada como "laranja" no caso envolvendo o antigo patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians, foi convocada pela CPI das Bets para prestar depoimento.

O que aconteceu

O senador Izalci Lucas (PL/DF), que integra a CPI das Bets, solicitou a convocação de Edna, na condição de testemunha. O requerimento foi aprovado, mas o depoimento ainda não tem data confirmada para acontecer.

Edna é apontada como "figura central em um caso de suposta fraude envolvendo o patrocínio da plataforma Vai de Bet ao Corinthians", segundo o requerimento do parlamentar.

A mulher é dona da Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda., que teria recebido mais de R$ 1 milhão de uma intermediária da ex-patrocinadora do clube alvinegro, em março deste ano. No entanto, Edna vive de favor em bairro na periferia de Peruíbe, no litoral de São Paulo, e cria três filhos com auxílio do Bolsa Família.

Há também um requerimento para que e Neoway entregue informações comerciais e financeiras desde que foi criada, em julho de 2023.

Vale destacar que todos os convocados são obrigados a prestar depoimento, a menos que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize a ausência.

A reportagem tentou contato com o advogado de Edna, mas não recebeu resposta até a publicação. Caso a parte se manifeste, este texto será atualizado.

Veja a lista de solicitações

1. Contrato Social e eventuais aditivos, para confirmar a composição acionária, a origem do capital e as alterações na estrutura societária;

2. Quadro de Sócios e Administradores (QSA);

3. Demonstrações contábeis e balanços patrimoniais da Neoway, incluindo receitas, despesas e lucros;

4. Registros de movimentação financeira, associados a compras de ativos de grande valor;

5. Contratos de compra e venda de bens e ativos de grande valor;

6. Contratos de financiamento ou empréstimos;

7. Licenças operacionais e comprovantes de registro da Neoway para atuar no Brasil;

8. Relatórios de auditoria interna e documentos de compliance;

9. Registros de transferências financeiras, realizadas por meio de intermediários financeiros.

Corinthians é citado em requerimentos

Paybrokers e Zelu Brasil, intermediadoras financeiras que tiveram relação com o Corinthians, também foram citadas nos requerimentos do senador. Juntas, as intermediadoras financeiras foram responsáveis por transferir cerca de R$ 56 milhões em pagamentos da Vai de Bet ao clube, mas não constavam no contrato.

Registre-se que a Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia foi mencionada como uma das intermediárias no controverso contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet. A empresa foi alvo de investigações da Polícia Civil de Pernambuco, sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de transações não autorizadas.

Trecho do requerimento do senador Izalci, de 19 de novembro

No dia 12 de novembro, a diretoria respondeu a questionamentos da Polícia Civil sobre o tema. O alvinegro disse que havia consultado a Vai de Bet para um adiantamento dos pagamentos mensais. O acordo, assinado em janeiro, foi rompido no meio do ano.