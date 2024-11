Hamilton lidera Mercedes nos dois primeiros treinos livres do GP de Las Vegas da Fórmula 1

Na madrugada de quinta para sexta-feira, aconteceram os dois primeiros treinos livres do GP de Las Vegas, o antepenúltimo Grand Prix do calendário de 2024 da Fórmula 1. Lewis Hamilton liderou a Mercedes nas duas sessões.

No treino livre que deu o pontapé inicial ao GP de Las Vegas, Hamilton comandou a dobradinha da Mercedes, que teve George Russell em segundo lugar. O heptacampeão fez a volta mais rápida com 1min35s cravados, enquanto o britânico teve tempo de 1min35s397.

Lando Norris, da McLaren, foi o terceiro mais rápido do primeiro treino livre, com tempo de 1min35s954. O ferrarista Charles Leclerc ficou em quarto, 1min36s007. Verstappen, que pode ser campeão com a Red Bull neste fim de semana, terminou na quinta posição, com 1min36s038.

A primeira sessão de treinos do circuito estadunidense ocorreu sem grandes intercorrências. A Red Bull não conseguiu imprimir seu ritmo usual, com Sérgio Perez terminando em 11º, e viu Ferrari e Mercedes tomarem a frente.

Hamilton domina segundo treino livre

Um pouco mais cedo nesta sexta-feira, Hamilton foi dominante mais uma vez e liderou o segundo treino livre do GP de Las Vegas. O piloto da Mercedes fechou a volta mais rápida do circuito, dessa vez com tempo final de 1min33s825.

também houve dobradinha da Mercedes no pódio, mas em ordem invertida. Candidato ao título, Lando Norris fez o segundo melhor tempo, com 1min33s836, enquanto George Russell ficou na terceira posição (1min34s015).

A principal competição da Mercedes nesse segundo treino livre foi da Ferrari, que deu trabalho. Carlos Sainz e Leclerc terminaram em quarto e quinto lugar, respectivamente, com tempos de 1min34s105 e 1min34s313.

Novamente, a Red Bull apresentou dificuldades e o atual campeão Verstappen terminou apenas na 17ª colocação, com tempo de 1min35s834. O companheiro de equipe Pérez também não foi bem e acabou em 19º (1min36s055).

Após a sessão, Verstappen avaliou que as condições da pista não eram das melhores. "Sim, estava (escorregadio). Acho que tivemos muitas dificuldades em fazer os pneus funcionarem, especialmente em uma única volta. Claro, são condições únicas aqui e está muito frio, mas no fim o circuito é o mesmo para todos, então precisamos sentar e entender o que estamos fazendo de errado no momento", disse ao site oficial da Fórmula 1.

Os pilotos voltam ao circuito de Las Vegas para o terceiro treino livre na noite desta sexta-feira, às 23h30 (de Brasília), para definir as posições de largada. Já a corrida, que pode dar o título a Verstappen, está marcada para às 03h da madrugada de domingo.