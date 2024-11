Gabigol conversa com Filipe Luís, vive despedida e Fla espera fim pacífico

Do UOL, no Rio de Janeiro

O dias parecem mais tranquilos depois do caos instaurado após a final da Copa do Brasil. Já em clima de despedida no Flamengo, Gabigol conversou com Filipe Luís, se acertou com Marcos Braz e agora vive a expectativa de voltar a jogar nessa reta final de contrato. A despedida oficial da torcida vai acontecer.

O que aconteceu

Gabigol e Filipe Luís tiveram longa conversa nesta sexta-feira. Após a reapresentação do grupo e o treino, os dois ficaram sentados no campo do Ninho do Urubu sozinhos por bastante tempo.

A relação sempre foi próxima e bem intensa. Como Filipe mesmo já disse, os dois constantemente discutiam enquanto companheiros e já o fizeram também em campo com o ex-lateral como treinador. No fim, porém, apesar da decepção com algumas atitudes, o sentimento é quase de pai e filho.

O clima agora é de reta final e despedida. Sem gerar uma grande comoção no dia a dia e visto como caminho natural das coisas, Gabigol vive os últimos momentos como jogador do Flamengo.

A conversa dele com Marcos Braz nos últimos dias ajudou a amenizar o climão. Ele foi o dirigente com quem o atleta teve mais ligação ao longo desses cinco anos e os dois colocaram panos quentes no caso. Apesar de ter cumprido um segundo jogo afastado, ele retorna diante do Fortaleza na próxima terça-feira.

Se tudo correr normalmente, Gabigol terá a despedida do Flamengo, que estuda como fazê-la. A tendência é que seja contra o Vitória, na última rodada do Brasileirão. O rubro-negro ainda tem outra partida em casa, contra o Internacional, mas o clube quer evitar o clima de oba-oba.

Apesar dos altos e baixos que guiaram a relação, a ideia é um final pacífico. Há um entendimento de todos os lados que o desgaste transformou esse término em algo esperado. Gabigol não gostou da proposta de um ano dada pela diretoria e tentou argumentar sobre dois ou três, mas a situação nunca foi revista.

O embate público também não pegou bem para todos os lados. Tanto o comportamento do jogador quanto a declaração após o título foram vistos como desnecessário pela diretoria. Mas a desvalorização e a forma como essa renovação foi tratada também pegou mal para o atacante, que foi a público rebater a nota oficial de afastamento.

Seja como for, Gabigol segue treinando com o elenco e vai encerrar a passagem pelo Flamengo. Filipe Luís ainda não começou a esboçar o time que vai levar a campo na terça-feira, na Arena Castelão. Mas existe uma boa chance de o camisa 99 entrar em campo. Nas mãos, ele tem uma proposta mais avançada do Cruzeiro e uma busca também do Santos.