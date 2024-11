Embalado, Corinthians tem a terceira melhor campanha nas últimas dez rodadas do Brasileirão

O Corinthians se reencontrou nessa reta final de temporada. O Timão embalou uma sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro e pulou da 18ª para a nona colocação em um curto período de tempo.

Não à toa, o Corinthians assumiu certo protagonismo na busca por uma vaga na Libertadores e tem a terceira melhor campanha nas últimas dez rodadas da Série A. O dado é do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Alvinegro paulista somou sete vitórias, um empate e amargou somente duas derrotas, totalizando 73,33% de aproveitamento. A equipe fica atrás apenas somente de Internacional (1º) e Palmeiras (2º), que acumulam 93,33% e 76,67%, respectivamente.

Muito dessa recuperação do Timão no Brasileirão passou pelos pés de Memphis Depay. O atacante holandês, contratado em setembro, tem sido um dos principais protagonistas nessa arrancada do time, ao lado do camisa 9 Yuri Alberto.

O Coringão superou o Cruzeiro na #CasaDoPovo e garantiu a 9ª colocação na tabela do Brasileirão!

Em 11 jogos disputados pelo Corinthians (oito no Brasileiro), Memphis marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências. Os quatro tentos colocaram a equipe à frente no placar, enquanto o passe para gol contra o Inter também foi importantíssimo.

Fato é que o Alvinegro paulista embalou uma sequência de cinco vitórias consecutivas, o que não acontecia desde 2017, quando o clube se sagrou heptacampeão nacional.

Conforme as estatísticas da UFMG, neste momento, o Timão tem 18% de chances de se classificar para a Libertadores do ano que vem, o que também implicaria em uma vaga na próxima Copa do Brasil.

Para se consolidar ainda mais nessa briga, o Corinthians volta aos gramados neste domingo, quando encara o Vasco. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão.