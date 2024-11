Cruzeiro x Racing: curiosidades sobre a final da Copa Sul-Americana

Neste sábado, Cruzeiro e Racing, da Argentina, decidem a final da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 17 horas (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Confira curiosidades sobre a decisão:

Retrospecto

Essa será a terceira vez que Cruzeiro e Racing disputam um título da Conmebol. Em 1988, os dois times decidiram a Supercopa Libertadores, torneio que reunia todos os campeões da Copa Libertadores até então. No primeiro jogo da final, a equipe argentina levou a melhor em casa e venceu por 2 a 1. O empate no Mineirão, em 1 a 1, deu o título para o Racing.

Inclusive, essa foi a última conquista internacional do clube.

Quatro anos depois, o Cruzeiro deu o troco e ficou com a taça da Supercopa Libertadores de 1992. Na partida de ida, no Mineirão, a Raposa goleou por 4 a 0. A vitória do Racing, por 1 a 0, na Argentina, não foi suficiente para tirar o título da equipe mineira.

Histórico geral

Ao todo, Cruzeiro e Racing se enfrentaram 12 vezes em competições da Conmebol. São cinco vitórias dos brasileiros, quatro do clube argentino e dois empates. O último duelo foi no dia 22 de maio de 2018, pela fase de grupos da Libertadores, com vitória da equipe mineira, por 2 a 1, no Mineirão.

Argentinos confiantes

Nesta edição da Copa Sul-Americana, o Racing teve a melhor campanha da fase de grupos e conta com o artilheiro da competição, Adrián Martínez, com nove gols marcados, empatado com Yuri Alberto, do Corinthians. A equipe ainda possui o melhor ataque da história em uma edição de Sul-Americana, com 30 bolas na rede, em 12 jogos.

Inédito no Brasil

Por outro lado, Fernando Diniz, comandante do Cruzeiro, busca se tornar o segundo treinador a conquistar Libertadores e a Sul-Americana em anos consecutivos. Ano passado, Diniz venceu a principal competição da América do Sul com o Fluminense.

O único técnico a atingir esse feito foi Marcello Gallardo, campeão da Copa Sul-Americana em 2014 e da Copa Libertadores em 2015, ambas com o River Plate, da Argentina.