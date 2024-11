Corinthians, Vasco e mais: quem ainda briga por vaga na Libertadores?

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Campeonato Brasileiro entra na reta final e a tabela mostra uma briga acirrada por vaga na Libertadores do ano que vem.

O que aconteceu

Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Internacional já garantiram presença. Os times ocupam as cinco primeiras posições da competição nacional. O Rubro-Negro carioca também foi o campeão da Copa do Brasil, o que fez o Brasileiro ter G5 para vagas diretamente na fase de grupos do torneio continental.

O São Paulo está perto de carimbar o passaporte. O time está na sexta colocação e pode assegurar vaga já neste sábado, contra o Atlético-MG, no Morumbis. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o Tricolor paulista disputar a Libertadores do ano que vem é de 100%. A equipe tem de somar mais dois pontos, nas quatro rodadas que restam.

Outros seis times têm 1% ou mais de chance. O Bahia tem 39%, enquanto o Cruzeiro 31,2%, o Corinthians tem 18%, o Vasco 5,7%, o Atlético-MG tem 3,3% e o Vitória tem 1%, segundo os cálculos da UFMG.

Corinthians e Vasco fazem duelo direto. As equipes se enfrentam no domingo, na NeoQuímica Arena. Os paulistas estão na nona colocação, com 44 pontos, contra 43 do Cruz-Maltino, que está em 10º.

Vale lembrar que os times mineiros podem garantir vaga através de outras competições. O Cruzeiro está na final da Sul-Americana e vai enfrentar o Racing, da Argentina, enquanto o Atlético-MG está na decisão da própria Libertadores e terá o Botafogo pela frente.

O Brasil pode até ter nove vagas na Libertadores do ano que vem. Esse cenário depende do triunfo do Cruzeiro na Sul-Americana.

A 35ª rodada do Brasileiro tem início neste sábado. Assim, restam ainda quatro rodadas e 12 pontos em disputa.

Probabilidade por clubes

São Paulo - 100%

Bahia - 39%

Cruzeiro - 31,2%

Corinthians - 18%

Vasco - 5,7%

Atlético-MG - 3,3%

Vitória - 1%

Quem já tem vaga na Libertadores de 2025?

Ao todo, 47 times terão vaga na Libertadores de 2025, sendo 28 delas diretas na fase de grupos. As outras estão destinadas à fase prévia. Até o momento, 28 clubes garantiram classificação ao torneio.

Alianza Lima (Peru)

Atlético Bucaramanga (Colômbia)

Boston River (Uruguai)

Botafogo (Brasil)

Carabobo (Venezuela)

Cerro Porteño (Paraguai)

Colo-Colo (Chile)

Deportes Iquique (Chile)

El Nacional (Equador)

Estudiantes (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Fortaleza (Brasil)

Independiente Del Valle (Equador)

Internacional (Brasil)

Libertad (Paraguai)

Melgar (Peru)

Monagas (Venezuela)

Nacional (Uruguai)

Ñublense (Chile)

Olimpia (Paraguai)

Palmeiras (Brasil)

Peñarol (Uruguai)

San Antonio Bulo Bulo (Bolívia)

Sporting Cristal (Peru)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Universidad Central (Venezuela)

Universidad de Chile (Chile)

Universitário (Peru)