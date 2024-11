Corinthians contrata sócio de dirigente para ser auxiliar-técnico na base do clube

Marco Aurélio Ribeiro Santos e Valmir da Costa são sócios-administradores da Refrigeração Nova Cantareira LTDA, empresa de reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, sediada no bairro do Tucuruvi, em São Paulo, e que passou a atuar a partir de novembro de 2022. No contrato social, que estipula a divisão de 50% dos direitos da empresa para cada um, ambos são qualificados como comerciantes.

Valmir da Costa é um dos homens de confiança de Augusto Melo, presidente do Corinthians, e ocupa atualmente o cargo de diretor-adjunto das categorias de base do clube, departamento dirigido por Claudinei Alves.

Marco Aurélio, conhecido como Marquinhos, o sócio de Valmir na empresa de refrigeração, se tornou auxiliar-técnico do time sub-14 do Corinthians a partir deste ano. O nome dele está nas súmulas das partidas da equipe pelo Campeonato Paulista, apesar de não constar no sistema de registro de funcionários do clube.

Marco Aurélio, o Marquinhos, em imagem registrada em 2017: ele é o primeiro na fileira de baixo, da esquerda para a direita - Foto: Divulgação.

A Gazeta Esportiva procurou pela assessoria de imprensa corintiana e questionou se o clube tinha ciência da relação profissional, fora do futebol, entre Marco e Valmir. A reportagem também perguntou sobre a data da chegada de Marco e quem fora o responsável pela contratação. Além disso, foi aberto o espaço para eventuais explicações sobre a influência desta relação entre Valmir e Marco para a escolha do profissional. Por fim, houve um pedido para a dupla conceder uma entrevista.

O Corinthians, no entanto, optou pelo silêncio. Após solicitações de prazos para averiguação, a assessoria da base do clube deixou de atender à reportagem. Valmir da Costa, ao ser procurado diretamente pela Gazeta Esportiva, preferiu não se manifestar depois de perguntar sobre o assunto da pauta.

Segundo o site de estatísticas OGOL, Marquinhos foi preparador físico das equipes Sub-15 e Sub17 do Corinthians em 2017. No ano passado, ele trabalhou como técnico do time Sub-20 do Guarulhos.