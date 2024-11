Com suspensão de Memphis, veja alternativas no ataque do Corinthians para jogo contra o Vasco

O Corinthians não vai contar com o atacante Memphis Depay para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo, por suspensão. A Gazeta Esportiva separou as opções da comissão técnica chefiada por Ramón Díaz para substituir o astro holandês no duelo da Neo Química Arena.

Ángel Romero

Desfalque do Corinthians contra o Cruzeiro por conta da data Fifa, Romero retorna ao time já com a chance de ser titular diante do Vasco. O camisa 11 tem alta minutagem na temporada, com 56 jogos (39 como titular), 16 gols e quatro assistências.

No entanto, Romero vive um jejum de nove partidas sem ir às redes. O atleta tem o prestígio da comissão técnica, mas não vive grande momento no ano.

Talles Magno

Peça importante no setor ofensivo, Talles Magno busca voltar a ser titular depois de quatro compromissos. O atacante ex-Vasco acumula 15 partidas (nove desde o início) com a camisa do Timão, com três gols e duas assistências.

A última vez que o camisa 43 foi às redes foi no dia 1º de setembro, na vitória por 2 a 1 contra o Flamengo. O atleta vem sendo opção saindo do banco de reservas.

Pedro Raul

Em baixa no Corinthians, Pedro Raul voltou a entrar em campo na última quarta-feira depois de mais de dois meses. O jogador não engrenou desde que chegou, mas vem sendo relacionado pela comissão técnica e pode ser uma arma para o jogo aéreo.

Com a camisa do Timão, o camisa 20 soma 32 jogos (11 como titular), com três gols e uma assistência.

Pedro Henrique

Pedro Henrique é outro jogador que não vive grande momento com a camisa do Corinthians. O atleta de 34 anos atuou pela última vez no dia 20 de outubro, na eliminação para o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil.

O jogador tem números discretos pelo Corinthians, com dois gols e uma assistência em 26 partidas (nove como titular).

Héctor Hernández

Héctor já treina com o grupo e pode ser novidade na lista de relacionados de Ramón Díaz. O atleta se recuperou de lesão ligamentar no joelho e deve retornar aos gramados antes do esperado.

Com cinco jogos (dois como titular) na conta, Héctor busca marcar seu primeiro gol pelo Timão.