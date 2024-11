Com Filipe Luís, Flamengo iguala número de vitórias de Tite fora do RJ contra times da Série A

O Flamengo venceu o Cuiabá, por 2 a 1, na última quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Essa foi a quarta vitória de Filipe Luís no comando do Rubro-Negro longe do Rio de Janeiro contra equipes da Série A, igualando o número de Tite.

Em apenas 11 jogos no comando do Flamengo, Filipe Luís conquistou quatro vitórias como visitante fora do Rio de Janeiro. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe carioca venceu Cuiabá, Bahia e Cruzeiro. Na Copa do Brasil, bateu o Atlético-MG em Minas Gerais e ficou com o título da competição.

Por outro lado, com o técnico Tite, o Flamengo conquistou o mesmo número de vitórias longe do Rio de Janeiro contra equipes da Série A em 2024.

O nosso jogo mais importante é sempre o de hoje! As palavras do técnico Filipe Luís antes da vitória sobre o Cuiabá! Bastidores no ar na FlaTV! ? No Youtube: https://t.co/InlWywVxtl

? Na FlaTV+: https://t.co/nJit2JMZr0;

? Disponível também no Globoplay.#CRF pic.twitter.com/h1x7N8PmDZ ? Flamengo (@Flamengo) November 22, 2024

O treinador comandou a equipe nas vitórias sobre Atlético-GO, Atlético-MG, Vitória, pelo Brasileirão, e contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

No Campeonato Carioca, Tite conseguiu triunfos como visitante, mas apenas dentro do Rio de Janeiro. Ele também derrotou o Amazonas em Manaus, pela Copa do Brasil, mas a equipe disputa a Série B. Na Copa Libertadores, o Flamengo foi eliminado sem vencer fora de casa.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Flamengo foi aos 62 pontos e segue na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (26/11), às 20 horas (de Brasília), quando visita o Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão.

A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda ocupa a 3ª colocação, com 63 tentos conquistados.