Botafogo x Vitória: CBF escala árbitro afastado no mês passado

A arbitragem do próximo jogo do Botafogo no Brasileirão 2024 terá uma atenção especial. A CBF definiu que o catarinense Ramon Abatti Abel será o árbitro do duelo deste sábado, às 19h30, contra o Vitória, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O detalhe: o apitador foi afastado recentemente pela entidade.

Ramon Abatti Abel passou por um período de reciclagem depois de sua atuação no jogo entre Palmeiras e Fortaleza no mês passado. Na ocasião, o time cearense reclamou de dois pênaltis marcados a favor da equipe paulista, que briga pelo título do Brasileirão com o próprio Botafogo.

O time carioca tem apenas dois pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está com 69 contra 67 do Palmeiras, com quatro rodadas para o final.

Os últimos dois jogos mostraram um momento de instabilidade do Botafogo. Nos empates contra Cuiabá e Atlético-MG, o time carioca apresentou problemas para furar as defesas adversárias e não balançou as redes, empatando ambos os confrontos por 0 a 0.

Veja a escala de arbitragem do confronto Botafogo x Vitória:

Árbitro: Ramon Abatti Abel - (FIFA) SC



Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos - SC



Árbitro Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR



Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann - SC



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira - MG.