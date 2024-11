Tropeços de Criciúma e Bragantino podem aumentar folga do Fluminense do Z4

O Fluminense iniciou a rodada colado ao Z4 do Brasileirão 2024, com a mesma pontuação do primeiro integrante da zona de rebaixamento. No entanto, a derrota do Criciúma para o Vitória e o empate do Red Bull Bragantino contra o São Paulo podem trazer um alívio ao atual campeão da Libertadores.

Basta o Fluminense vencer o Fortaleza nesta sexta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assim, o Tricolor chegaria a 40 pontos e ganharia uma folga de três pontos da área da degola no Brasileirão.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 16ª colocação, com 37 pontos, a mesma pontuação do Criciúma e do Red Bull Bragantino. Os cariocas levam vantagem em relação ao número de vitórias, deixando os times catarinense e paulista na zona de rebaixamento.

Além do Fortaleza, o Fluminense terá pela frente na reta decisiva do Brasileirão os seguintes adversários: Criciúma (em casa), Athletico-PR (fora), Cuiabá (em casa) e Palmeiras (fora).