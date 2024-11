Garrafa, poucas bolas e briga: o que diz a súmula de Atlético-MG x Botafogo

O árbitro Luiz Flavio de Oliveira relatou na súmula a confusão no final do empate sem gols entre Atlético-MG e Botafogo pelo Brasileirão. Ele justificou a expulsão de Luiz Henrique após arremessar uma garrafa, detalhou o confronto entre seguranças das duas equipes e até o sumiço de bolas durante o segundo tempo no jogo no Independência.

Expulsão de Luiz Henrique

O atacante do Botafogo recebeu o cartão vermelho direto por "conduta violenta" após arremessar uma garrafa em direção aos seguranças do Atlético-MG. A punição aconteceu após Luiz Flavio de Oliveira rever as imagens da briga no VAR.

Culpado de conduta violenta - Informo que, quando estávamos no campo de jogo observando o conflito generalizado, vimos um arremesso de uma garrafa preta em direção aos seguranças da equipe mandante, não sendo identificado quem realizou o lançamento. Após recomendação do VAR para uma revisão na ara, identifiquei através das imagens que quem arremessou o objeto [garrafa] foi o atleta de número 7, sr. Luiz Henrique, atingindo uma segurança, causando a expulsão do atleta. devido o atleta já ter adentrado ao vestiário, não foi possível a apresentação do cartão vermelho. Trecho da súmula

Invasão de Barboza, briga e bolas desaparecidas

Após finalizada a partida, o atleta expulso, Alexander Barboza, da equipe do Botafogo, adentrou ao campo de jogo correndo e sendo contido por seguranças de sua equipe. Informo ainda que houve um confronto entre seguranças da arena e seguranças da equipe do botafogo, após finalizada a partida na zona de acesso aos vestiários. Informo que durante o segundo tempo, sumiram algumas bolas utilizadas na partida, causando retardamento nos reinícios. Trecho da súmula

O zagueiro do Botafogo foi o responsável pelo início da confusão. Após o jogo, Barboza — que foi expulso nos acréscimos —se dirigiu a algum membro do Atlético-MG próximo aos vestiários e gritou: "vem aqui", enquanto tentava se aproximar da porta do vestiário da equipe rival.

O desentendimento seguiu para as proximidades dos vestiários. Membros do Botafogo se irritaram com câmeras apontadas e protestaram. Um segurança da Arena Independência que estava próximo se desentendeu com seguranças do time carioca, e o empurra-empurra começou.

O fim do jogo ainda contou com bate-boca entre Hulk e Marlon Freitas e 'recado' do camisa 7 do Atlético-MG para Luiz Henrique. O atacante do time mineiro ainda se dirigiu ao técnico Artur Jorge para relatar o que teria acontecido.