Resultados da rodada garantem o Inter na Libertadores de 2025

O Internacional é o quinto brasileiro classificado para a Copa Libertadores da América de 2025. O Colorado - campeão continental em 2006 e 2010 - nem sequer precisou entrar em campo para assegurar a vaga: foi beneficiado pela derrota do Bahia para o Palmeiras.

"Bem-vindo, Internacional. É o quinto time brasileiro confirmado para a Conmebol Libertadores 2025. Mais uma vez pela Glória Eterna", destacou o perfil oficial da competição nas redes sociais nesta quinta-feira.

Em quinto lugar no Brasileirão, o Internacional soma 57 pontos, 13 a mais em relação ao Bahia (oitavo colocado). O Colorado já está garantido no G7 do Brasileirão - o título do Flamengo na Copa do Brasil abriu uma vaga extra via Campeonato Brasileiro.

Além do Inter, o futebol brasileiro já tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza na Libertadores 2025. O São Paulo está muito próximo da vaga - precisa de um ponto em quatro jogos.

O Internacional volta a campo nesta quinta-feira pelo Brasileirão diante do Vasco, em São Januário.