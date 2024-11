Renato Gaúcho aponta possível motivo do empate com o Juventude e diz: "O Grêmio não está mal treinado"

Fim de jogo: #Grêmio 2×2 Juventude



Com um gol do Braithwaite e outro do Cristaldo, empatamos com a equipe do Juventude na Arena. Nosso próximo compromisso será contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.



?? #GRExJUV #Brasileirão2024

? Grêmio FBPA (@Gremio) November 21, 2024