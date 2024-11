PVC: Abel Ferreira teve grande ideia ao mudar Veiga de função no Palmeiras

Em mais uma "sacada" de Abel Ferreira, Raphael Veiga mudou de posição e assumiu novas funções no Palmeiras, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Felipe Anderson foi para a direita, o Dudu foi para a esquerda e o Veiga ficou numa posição intermediária. Tem um segredo nesse 4-1-4-1, que ontem foi com Aníbal, Felipe Anderson, Veiga, Maurício e Dudu — o Veiga fica mais atrás.

Não é um 4-1-4-1 exato, porque o Veiga joga à frente do Aníbal Moreno, muitas vezes na meia-direita, se aproximando do Maurício, dando apoio para o lateral e voltando para fazer cobertura.

Paulo Vinícius Coelho

Ou seja, Veiga atuou entre Aníbal e a linha composta por Felipe Anderson, Maurício e Dudu. Como se fosse um segundo volante, o que também diminui a força de marcação da equipe, explicou PVC.

Isso muitas vezes dificulta, porque se você coloca atacantes nas costas do Veiga vai sair muito no mano a mano com os zagueiros. Mas o fato é que o Veiga está fazendo um papel intermediário em que ele dificulta o entendimento do marcador que vai encostar nele.

Isso deu uma liberdade para o Veiga, que foi o grande jogador no primeiro tempo.

Foi uma sacada do Abel que não vai valer para todo jogo, porque em algum momento vai faltar marcação, mas nesses dois últimos jogos ele achou uma posição para o Veiga que criou um armador numa posição do campo onde tem espaço para jogar.

Paulo Vinícius Coelho

Cruzeiro está muito otimista que Gabigol vai assinar o contrato, diz Hernan

O Cruzeiro está otimista que Gabigol vai assinar o contrato oferecido pelo clube, detalhou o colunista André Hernan.

Está tudo desenhado, tudo pronto, o que falta é a assinatura do Gabigol. E há um otimismo muito grande que o Gabigol vai assinar.

Existe entre os diretores e os donos da SAF do Cruzeiro um otimismo de que é a melhor proposta e que ninguém vai conseguir cobrir a oferta.

André Hernan

Hernan: Augusto Melo está convencido de Ramón Díaz no Corinthians em 2025

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, está convencido da permanência de Ramón Díaz para 2025, informou André Hernan.

Ontem eu soube que o presidente Augusto Melo está cada vez mais convencido de que o Ramón Díaz será o treinador em 2025.

Inclusive, o Augusto Melo tem falado internamente: 'eu não estou procurando treinador, não'.

André Hernan

