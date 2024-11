Veiga dá 'jeitinho' e mexe na bola antes de golaço contra o Bahia; veja

Do UOL, em São Paulo

Raphael Veiga abriu caminho para a vitória, de virada, do Palmeiras sobre sobre o Bahia, e deu aquela "ajeitadinha" na bola antes do golaço de falta na Arena Fonte Nova em jogo pela 34ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Rony sofreu a falta na entrada da meia-lua, mas Veiga colocou a bola mais para trás e à direita. O camisa 23 pegou a bola logo após a marcação da infração e empatou o jogo em 1 a 1 aos 40 minutos do primeiro tempo.

O meia do Palmeiras ainda "apagou" a marca feita pelo árbitro e foi lentamente puxando a bola mais para trás. Wagner do Nascimento Magalhães sinalizava o local para posicionamento da barreira no momento que Veiga ajustava a bola.

Ademir avisou a arbitragem da "malandragem" de Veiga, e Wagner do Nascimento sinalizou novamente o local da batida. Mesmo assim, o camisa 23 conseguiu deixar a bola alguns passos atrás da sinalização original.

A vitória deixou o Palmeiras a dois pontos do líder Botafogo. O time carioca empatou sem gols com o Atlético-MG e permitiu a aproximação do Alviverde.