Palmeiras preocupa mais os rivais porque vence sem jogar bem, diz Alicia

O Palmeiras se torna um time ainda mais perigoso por vencer mesmo sem jogar bem, afirmou Alicia Klein no Fim de Papo, nesta quinta (21).

Na opinião de Alicia Klein, o time alviverde esteve mal na vitória diante do Bahia, na 34ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras não jogou bem. E o Palmeiras frequentemente tem conseguido isso: arrancar resultados sem jogar bem. Acho que, para os adversários, isso é o mais preocupante. O time que vence quando está voando, é o óbvio. Quando o time joga mal e arruma resultado, é preocupante porque quando jogar bem, pode se impor ainda mais.

Alicia Klein

Luís Rosa: O mental e o físico estão destruindo o Botafogo na reta final

A grande quantidade de jogos decisivos tem tido um impacto sobre o Botafogo na reta final da temporada, afirmou Luís Rosa.

O mental e o físico estão destruindo o Botafogo na reta final. É muito jogo decisivo. O Palmeiras também [faz muito jogo decisivo], mas está em uma competição. O Botafogo tem que ter o mental e físico para duas competições - e isso está acabando com a equipe.

Luís Rosa

Alicia: Botafogo mostrou caminho para Atlético-MG vencer na Libertadores

O fator emocional pode ser o melhor caminho para o Atlético-MG derrotar o Botafogo na final da Copa Libertadores, afirmou Alicia Klein.

Hoje é um sinal de alerta sério do ponto de vista emocional. Até porque é o mesmo adversário da final da Libertadores. [...] O Botafogo deu, de mão beijada, para o Atlético-MG conseguir vencê-lo, que é essa instabilidade emocional.

Alicia Klein

