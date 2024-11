Murilo faz treino regenerativo em reapresentação do Palmeiras, mas será reavaliado

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, depois da vitória sobre o Bahia, de virada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time deu início à preparação para a partida contra a equipe do Atlético-GO, marcada para sábado.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram atividade regenerativas. O zagueiro Murilo, que deixou o gramado da Arena Fonte Nova com dores, participou dos trabalhos. Ele ainda será reavaliado pelos médicos.

Os demais fizeram um treino técnico de posse de bola, marcação e minijogos em espaço reduzido. Tanto Ríos como o atacante Estêvão, que defenderam Colômbia e Brasil nesta data Fifa, marcaram presença nas atividades. Os dois, que desfalcaram o time diante do Bahia, já haviam se reapresentado no CT nesta quarta-feira.

O técnico Abel Ferreira tem mais uma sessão de treino antes do jogo contra o Atlético-GO. O duelo ocorre no sábado, a partir das 19h30 (de Brasília), no Antonio Accioly, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Embalado pelas duas vitórias seguidas, o Verdão conta com três retornos: Mayke, Estêvão e Richard Ríos. O trio, que não esteve presente em Salvador, fica à disposição após cumprir suspensão.

O Palmeiras está mais vivo do que nunca na briga pelo título brasileiro. O Alviverde é o segundo colocado do torneio, com 67 pontos, apenas um a menos que o líder Botafogo. Desta forma, a equipe só depende de si para erguer o troféu da Série A, já que ainda há um confronto direto entre os dois.