Miguelito ganha trunfos por chance no Santos na última rodada da Série B; veja quais são

O meio-campista Miguelito é esperado em Santos nos próximos dias depois de, mais uma vez, balançar as redes com a camisa da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador, agora, nutre expectativa de ganhar uma chance no Peixe na última rodada da Série B do Brasileirão, contra o Sport.

O boliviano tem alguns trunfos em mãos para ter uma chance no último jogo da equipe em 2024. O primeiro deles é, sem dúvidas, o título antecipado da Segunda Divisão.

Com a taça já garantida, a tendência é que o Santos entre em campo com um time, no mínimo, misto. Os titulares da equipe devem ser preservados e há, inclusive, possibilidade de alguns sequer viajarem a Recife.

Portanto, Miguelito, assim como outros garotos e atletas menos utilizados, podem ganhar uma chance. Além disso, o boliviano deve ser comandado por um velho conhecido na Ilha do Retiro: Leandro Zago.

O treinador da categoria sub-20 deve ficar à beira do gramado diante do Sport, já que Fábio Carille foi demitido pelo Santos na última segunda-feira. Zago já conhece Miguel, pois, mesmo com pouco tempo de casa, o orientou em jogos das categorias de base.

O meia, presente no empate por 2 a 2 entre Bolívia e Paraguai, na última terça-feira, não esteve na reapresentação do elenco alvinegro, nesta quarta-feira. Ele, no entanto, é esperado nos próximos dias para se juntar ao grupo no CT Rei Pelé e, possivelmente, estará à disposição para a rodada final da Série B.

A equipe ainda tem mais três sessões de treino até a partida contra o Sport. O embate está agendado para o domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. A delegação alvinegra viaja a Recife no sábado à tarde.

Mais um gol de Miguelito pela Seleção Boliviana. Nosso #MeninoDaVila marcou um dos gols no empate diante do Paraguai, por 2 a 2. ? pic.twitter.com/INUDSVqsnX ? Santos FC (@SantosFC) November 20, 2024

Miguelito teve raras chances no Santos ao longo desta temporada. Fábio Carille chegou a prometer minutos ao atleta logo após ele marcar um golaço diante da Colômbia, nas Eliminatórias, em meados de outubro. Isso, no entanto, não se concretizou.

O jovem teve percalços ao voltar ao Santos. Ele contraiu uma infecção gastrointestinal e perdeu muitos quilos em um curto espaço de tempo. Isso foi o suficiente para ele não ser relacionado contra Ceará, Ituano e Vila Nova.

Mesmo ausente destes três jogos, Miguelito voltou a ser convocado pela Bolívia para esta data Fifa e desfalcou o time alvinegro diante do Coritiba e CRB. Agora, ele aguarda por uma oportunidade contra o Sport.

Um dos destaques das categorias de base do Santos, Miguel Terceros vive uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre time principal e sub-20, mas ganhou holofotes com as suas atuações pela seleção boliviana.

Lá, ele possui quatro gols marcados nestas Eliminatórias, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Xodó da torcida, ele tem somente 54 minutos no time santista ao longo da Série B do Brasileirão.

Miguel chegou ao Santos em 2018, por meio do Projeto Bolívia, mas ainda não vingou nos profissionais. No total, ele disputou 13 compromissos pela equipe alvinegra.