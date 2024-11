Lucas prevê briga acirrada por vaga direta na Libertadores: 'Lutar até o fim'

O São Paulo ainda segue sonhando com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor está na cola do Internacional, último integrante do G4 do Brasileirão, e Lucas prevê uma briga acirrada até as rodadas finais para evitar a fase preliminar do torneio continental.

"Sem dúvida, o quanto antes pudermos definir isso, melhor. Sabemos que é difícil e provavelmente será decidido nas últimas rodadas, porque a briga está muito acirrada, e a final da Libertadores é só dia 30 [de novembro]. Vamos lutar até o fim, mas óbvio que queríamos definir isso o quanto antes", comentou Lucas.

Na última quarta, o São Paulo entrou em campo tendo a chance de entrar, ao menos provisoriamente, no G4. Para isso, era preciso vencer o Red Bull Bragantino, que figura na zona de rebaixamento, mas a partida terminou empatada em 1 a 1.

"Era um jogo importante, deixamos escapar dois pontos, mas não tem para onde fugir. É lutar até o final, conseguir fazer um bom jogo sábado em casa, somar três pontos e lutar até o final", prosseguiu o camisa 7.

O São Paulo volta ao MorumBis no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, finalista da Libertadores, faltando exatamente uma semana para a decisão do torneio. O Tricolor poderá tirar proveito disso, caso o rival poupe alguns de seus principais atletas, mas, independentemente de escalação, Lucas sabe que sua equipe não pode mais deixar pontos na mesa.

"Nosso papel é entrar em campo e entregar nosso melhor, independentemente do que o adversário está passando, se estão pensando na gente ou no Botafogo. Nossa preocupação é fazer um bom jogo, conseguir os três pontos, que serão fundamentais para a gente", concluiu.