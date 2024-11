50 vezes Lucas: camisa 7 atinge marca e briga por artilharia do Brasileirão

Com o golaço anotado contra o Red Bull Bragantino, Lucas chegou aos 50 gols com a camisa do São Paulo e entrou na briga pela artilharia do Brasileirão.

O que aconteceu

Lucas anotou seu 14º gol na temporada, o 10º no Brasileirão. Luciano também soma dez bolas na rede no torneio.

O artilheiro da competição atualmente é Estêvão, com 12. Pedro e Yuri Alberto somam 11 cada um.

Nos últimos nove jogos, Lucas teve sete participações diretas em gols. Ele anotou cinco vezes e ainda somou duas assistências.

O tento anotado contra o Red Bull foi o 50º de Lucas com a camisa do São Paulo. Foram quatro em 2010, 13 em 2011, 16 em 2012, três no ano passado e 14 atualmente.

São 22 participações em gols na atual temporada: marcou 14 e deu oito assistências.

Dos 48 gols anotados pelo São Paulo no Brasileiro, 23 tiveram participação direta de Lucas ou Luciano, quase 50%. Além dos dez gols cada, Lucas soma duas assistências, e Luciano, uma — sem levar em conta as assistências de um para o outro: duas de Lucas para Luciano, uma de Luciano para Lucas.