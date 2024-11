Luan Peres comenta saída de Carille do Santos: 'A diretoria tem nosso aval'

O zagueiro Luan Peres comentou a saída de Fábio Carille do Santos. O jogador afirmou que o elenco tinha um bom relacionamento com o técnico, mas salientou que a diretoria tem o consentimento dos jogadores.

"Realmente, nosso relacionamento com ele era bom. E tem que ser bom. Se não fosse, talvez a gente não teria subido. Ele era o nosso chefe, tínhamos que respeitá-lo. Mas não cabe aos jogadores se ele tinha que ficar ou não. Talvez ele não tinha o estilo que a torcida do Santos goste, com a cara do Santos. A diretoria achou melhor assim. Tudo certo. Estamos fechado. A diretoria tem nosso aval", disse ao De Olho no Peixe.

Mesmo com o acesso e título da Série B do Campeonato Brasileiro, Carille sofria forte pressão por parte dos torcedores. Ele foi vaiado e xingado algumas vezes na Vila Viva Sorte.

Em meio a este cenário, o presidente Marcelo Teixeira, após reunião com a diretoria, decidiu desligar o comandante na última segunda-feira.

O Alvinegro Praiano encerra a temporada no domingo, quando visita o Sport, pela 38ª rodada da Segunda Divisão. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).