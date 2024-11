Leila nega "uso da máquina" em campanha no Palmeiras e critica oposição: "Não oferece nada"

O Palmeiras definirá, nos próximos dias, quem será o presidente do clube no triênio 2025 a 2027. Atual mandatária, Leila Pereira é candidata à reeleição e concorre ao pleito com Savério Orlandi, nome lançado pela oposição. Em entrevista concedida à Gazeta Esportiva, Leila analisou sua campanha disse que não faz o "uso da máquina" e criticou seu opositor.

Na última semana, a Chapa - 200, Palmeiras Minha Vida é Você, encabeçada por Savério acusou o presidente do Conselho Deliberativo do clube de censura pela não divulgação do material de propostas da chapa aos sócios do clube. Além disso, a oposição também fez críticas à campanha de Leila Pereira, candidata na Chapa 100, Palmeiras Campeão.

"Mas que censura eles estão dizendo? Assim que nós passamos no filtro, porque a gente precisa ter 15% do Conselho para ratificar nossas chapas. A minha chapa teve 168 votos e a dele teve 85 votos. Então, as duas passaram. No dia seguinte, houve uma reunião dos líderes das duas chapas com o presidente do Conselho Deliberativo. Eu não fui nessa reunião. Quem foi, foi o meu vice-presidente Paulo Buosi, e esteve presente o candidato da oposição e um vice-presidente dele. Ali, o presidente do Conselho Deliberativo (Alcyr Ramos), que é quem determina as regras da campanha, determinou 'as chapas podem ter estandes e os estandes custam 'tanto', as chapas poderão distribuir panfletos e material de campanha somente nesses espaços dos estandes e nos corredores do clube. Academia de ginástica, em aulas não pode. A chapa que quiser alugar o ginásio pode alugar, escolhendo uma data só e custa R$ 100 mil, o estande, R$50 mil, e o restaurante vocês podem alugar duas datas. Teve o prazo para a gente escolher as datas e o valor R$ 10 mil. Também foram definidas as datas para divulgar via e-mail para os sócios os planos de governo. Esse dinheiro vai para os cofres do clube do Palmeiras. E foi feito isso, determinado pelo presidente do Conselho. Ficou tudo definido, eles concordaram, nós concordamos e foi isso. Não tem o que reclamar. Eles estão reclamando porque são questões sempre de valores", disse a atual presidente.

Algo que foi criticado por Savério foi os valores estipulados para a montagem do estande dentro do clube social. A oposição fala em "cobrança de taxas abusivas". Além disso, diz que as condições impostas para disputa "fogem da razoabilidade e da isonomia. A presidente, porém, rebateu e disse que suas ações nas dependências do clube estão de acordo com as regras estipuladas pelo Conselho na reunião que aconteceu no dia seguinte ao filtro do Conselho que aprovou as duas chapas.

Leila citou os investimentos feitos e os locais utilizados e alfinetou os opositores por não terem feito tal investimento na campanha.

"Essa gente está acostumada a se beneficiar do clube, quando tem que botar um centavo no clube ninguém quer. Eles querem concorrer à eleição a presidente do Palmeiras, um clube com 20 milhões de torcedores, um clube que esse ano vai bater uma receita de um R$ 1 bilhão, sem gastar um centavo. Então esse é o grande problema. Eles não querem gastar absolutamente nada, estão acostumados a se beneficiar do clube. Então como eu depositei R$ 50 mil pelo estande, depositei R$ 10 mil por cada dia que eu aluguei o restaurante, são R$ 20 mil e depositei R$ 100 mil para alugar o ginásio. E eles não fazem nada disso porque eles não querem gastar absolutamente nada. Ele tem um vice-presidente que pagou 50 mil dólares pra beijar na boca de uma modelo e não tem R$ 50 mil para pagar um estande. Aí eu vi um jornalista dizendo 'não, mas ele pagou realmente 50 mil dólares para beijar a boca da modelo, mas foi mas foi no evento beneficente'. Ok, tudo bem. Ele é ridículo, pagou R$ 50 mil e poderia ter dado esse dinheiro para a entidade sem expor a moça. Então ele depositou porque ele beijou na boca da moça e não tem R$ 50 mil? Esse R$ 50 mil vai para os cofres do Palmeiras. Ele estaria contribuindo com o Palmeiras e deveria falar 'não, não vou colocar R$ 50 (mil) vou colocar 200 mil. Um cara que tem 50 mil dólares para beijar na boca de uma modelo, o que que é 200 mil reais? Ele poderia contribuir mais com o nosso clube, mas ninguém contribui com nada. Na verdade eles querem viver às custas do Palmeiras e nós não vamos deixar" declarou com exclusividade à Gazeta Esportiva.

"A reclamação dele é totalmente inoportuna (candidato da oposição), o que ele quer é atacar a nossa campanha, que é uma campanha limpa, transparente, nós estamos fazendo exatamente o que foi determinado pelo presidente do Conselho Deliberativo é uma campanha de alto nível. O que essa gente quer é diminuir o nível da campanha, quer rebaixar o Palmeiras, aliás, por falar em rebaixamento dois ex-presidentes que rebaixaram o Palmeiras estão apoiando esse candidato. Então, ele está acostumado com essa gente que gosta de rebaixar o Palmeiras. Mas a nossa chapa não. A gente luta pelo Palmeiras cada vez mais vitorioso, mais protagonista e a nossa campanha espelha isso que a gente quer: um Palmeiras de alto nível", continuou.

Durante o período pré-eleitoral, outro ponto que causou polêmica foi a comemoração do aniversário de Leila Pereira dentro do clube. Para celebrar a data, a presidente alugou o ginásio do clube e contratou o show do Jota Quest. Os opositores de Leila classificaram a situação como um "showmício", mas a candidata à reeleição contou que não houve propaganda política no ginásio durante a apresentação da banda.

"Cada chapa poderia alugar o ginásio em uma data, eu escolhi a data do meu aniversário, dia 11 de novembro, e eu convidei o Jota Quest para cantar no Palmeiras, sem custo nenhum para nossa associado. Aliás, se você for ver um show do Jota Quest, um show do nível da Ivete Sangalo. No aniversário do Palmeiras, eu levei a Ivete também. Não foi o Palmeiras que pagou, foi eu que paguei. Foi um presente que eu quis dar para o associado. No ano passado nós levamos o Michel Teló, também eu que paguei. Se você for ver quanto custa para um fã assistir a um show desse, você veja quanto que o Palmeiras, a presidente do Palmeiras oferece ao associado. Eles (oposição) não oferecem absolutamente nada. Não foi nem showmício, foi meu aniversário. Quando o Jota Quest cantava não tinha propaganda nenhuma da minha campanha, zero. Tinha lá no ginásio pessoas que me apoiam, com a camisa da nossa campanha,, mas na verdade, ali foi uma grande festa que nós fizemos pra comemorar o meu aniversário no lugar que eu sou mais feliz que é o Palmeiras. Está tudo dentro das regras, eu não estou usando a "máquina do clube", garantiu.

Em 2021, em sua primeira candidatura, Leila Pereira não teve oposição. Na oportunidade, a então conselheira recebeu 1.897 votos de 2.141 possíveis (houve, ainda, 244 brancos).

"Eu sou presidente do Palmeiras, sou candidata à reeleição. Eu tenho que aparecer no clube, eu tenho que aparecer nos eventos. A não ser que ele queira que apareça de burca lá, só com meu olho aparecendo. 'Quem é essa aí? É a presidente, mas ela não pode aparecer porque é candidata à reeleição'. Isso não existe, é ridículo. Eu não preciso usar a máquina do clube para fazer minha campanha. Minha campanha é limpa e transparente, eu arco com os investimentos que eu acho que precisam ser feitos para as pessoas entenderem o nosso plano de governo, entenderem o que nós queremos. Então ele reclama disso que eles não querem gastar absolutamente nada e falando", finalizou.

Leila Pereira e Savério Orlandi medirão as forças em eleição que será realizada neste domingo, dia 24 de novembro. Quem decidirá o próximo gestão são os associados do clube.