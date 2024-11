Leila explica 'reciprocidade' em vinda de Neymar: 'Nunca se mostrou interessado'

Se reeleita presidente do Palmeiras, Leila Pereira não deve mudar a postura no mercado da bola. As cobranças por contratações tem crescido devido a participação do clube no Super Mundial de Clubes de 2025. Em entrevista à Gazeta Esportiva, a mandatária declarou que o clube não irá contratar nenhum "nome de peso". Leila valorizou o elenco e disse que os investimentos serão feitos para toda temporada e não pensando "apenas" no Mundial.

"Jogador midiático não ganha campeonato. Quem vende camisa é conquista de títulos, resultado não adianta. Porque se eu contratar um midiático ele não der resultado, eles vão dizer 'olha a Leila torrando dinheiro'. Então eu não posso contratar jogador pelo clamor popular porque se der certo, não é a presidente, é o pop star, mas se der errado, como na grande maioria das vezes, a culpa é minha, o custo fica para o Palmeiras pagar e quem tem que pagar sou eu. O torcedor quer, mas quem paga conta é o clube", disse.

"Não vou entrar nessa de jogador midiático. Esquece. Isso para mim é uma balela. Isso é muito bom para jornalista, porque eu sei que jornalista precisa disso para escrever, mas para o clube é péssimo, não é bom. O que que eu faço com o meu elenco que está comigo lutando todos esses anos? 'Olha agora chegou o salvador da pátria'. E nós que estamos aqui há anos ganhando diversos títulos, como é que faz? Não, eu não acredito nisso. Ainda mais que esses midiáticos vem cobrando um valor imenso, eu tenho que penhorar até meu apartamento para pagar. De jeito nenhum", seguiu à Gazeta Esportiva.

Na última semana, viralizou uma fala de Leila Pereira sobre o atacante Neymar, da Seleção Brasileira, e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Leila disse que o Palmeiras não contrataria o jogador e, na mesma entrevista, que o clube não era departamento médico e que só contrata jogadores que possam estar à disposição do treinador logo de cara.

A mandatária explicou que não estava falando do atacante quando citou o departamento médico, mas frisou que o clube não tem interesse em contratar o atleta, assim como o jogador nunca mostrou-se interessado em atuar no Verdão.

"Quando eu falei que o Palmeiras não era departamento médico, eu não estava me referindo a Neymar. Eu não sei de onde surgiu que o Palmeiras teria interesse no Neymar. Eu conversando com a jornalista falando que eu não contrato jogador que não esteja apto jogar imediatamente, que o Palmeiras não é departamento médico, aí surgiu no meio dessa conversa, ela me perguntou sobre o Neymar, mas não é que eu falei que o Neymar não vem porque o Palmeiras não é departamento médico, não foi isso. Quem conseguir prestar atenção no que eu falei no vídeo, não me referi ao Neymar. Outra coisa que eu vi algumas pessoas falando, que eu faltei com respeito com o atleta, mas em hipótese nenhuma, jamais faria isso. Você dizer que você não quer determinado jogador é falta de respeito? Claro que não. Ele nunca se mostrou interessado e o Palmeiras também nunca mostrou nenhum interesse em contratar o Neymar", declarou.

Nesta temporada, o Palmeiras contratou sete jogadores, entre eles Felipe Anderson, que chegou com alta expectativa no clube devido ao desempenho regular nos anos em que atuou na Europa. Além dele, chegaram Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Lázaro, Agustín Giay e Mauricio.

Leila, porém, não pensa no investimento apenas de olho no Mundial, que será disputado entre junho e julho de 2025 nos Estados Unidos, mas sim em toda a temporada de 2025.

"Nós estamos em busca sim, não só por causa do Super Mundial, mas por causa de 2025. O Palmeiras vai disputar todos os campeonatos e todos são muito importantes. Claro, esse Super Mundial é uma oportunidade muito grande, do mundo conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa marca que já é muito conhecida, mas vai expor muito mais. Nosso trabalho, nosso planejamento é para o ano de 2025, sempre com os pés no chão. O torcedor quer nomes bombásticos, não existe nomes bombásticos, nós estamos em busca de atletas que venham agregar, que venham ajudar a fortalecer ainda mais o nosso elenco. Essa mesma linha de conduta que a gente vem adotando nessa minha gestão e a gente vai continuar no ano que vem", finalizou.