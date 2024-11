'Instabilidade emocional evidente': Milly fala de expulsão de Luiz Henrique

Luiz Henrique demonstrou instabilidade emocional no empate do Botafogo com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, em que acabou expulso, afirmou a colunista Milly Lacombe no UOL News Esporte desta quinta (21).

Tem uma instabilidade emocional evidente. Vamos falar do Luiz Henrique. Existe sobre a suspeição de envolvimento do Luiz Henrique em apostas. Você não pode passar por isso e não se abalar emocionalmente. É claro que isso tem algum impacto. Milly Lacombe

Segundo a colunista, Deyverson conseguiu desestabilizar os jogadores do Botafogo com suas provocações e encenações. Milly destacou que o Fogão precisa de cabeça fria nos jogos decisivos que tem pela frente.

Desde o minuto um do jogo, o Deyverson tinha que trabalhar no setor imobiliário, porque ele vai alugando triplex na cabeça das pessoas. Estava na cara que era isso que ele queria fazer. E o Botafogo caiu.

O Botafogo foi caindo e caiu muito rapidamente. O Barboza foi o primeiro que caiu, e depois o time foi na sequência. Numa reta final, você precisa estar emocionalmente muito estabilizado. E não me parece que o Botafogo esteja. Milly Lacombe

Mattos: Comportamento de Luiz Henrique só traz prejuízo ao Botafogo

O comportamento de Luiz Henrique só deu prejuízo ao Botafogo: além da suspensão pelo cartão vermelho, esquentou a final da Libertadores contra o Galo. A avaliação é do colunista Rodrigo Mattos.

O que o Botafogo ganha com esse comportamento do Luiz Henrique? Nada. Só perde. Perdeu ele para o próximo jogo e criou um clima com o Atlético-MG, que era um time completamente desestabilizado até esse jogo.

O comportamento esportivamente é só prejuízo para o Botafogo. Acho que esses casos a diretoria tem que falar com o jogador: 'escuta, você não pode se comportar desse jeito, você está causando prejuízo para o clube'.

Se não fala da primeira, da segunda vez, o jogador faz sempre. A gente já viu isso em vários outros jogadores que se tornaram famosos e ídolos, começarem a ter esse comportamento. Rodrigo Mattos

Assista ao comentário:

Milly: Com Palmeiras na cola, Botafogo está 'olhando na cara do trauma'

O Botafogo deixou o Palmeiras encostar na reta final do Brasileirão e agora está de frente com o trauma da derrocada do ano passado, analisou Milly Lacombe.

Falando do Botafogo e do Palmeiras na cola — o Palmeiras chegou! Chegou porque ele vai jogar a final, vai ter uma final esse campeonato, daqui a duas rodadas, na casa do Palmeiras.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam e ali estará sacramentado. Acho que agora o Palmeiras está mais confiante na virada, porque encarar traumas nunca é fácil.

O Botafogo e o botafoguense estão de frente para o espelho — é o Botafogo olhando a cara do trauma. Milly Lacombe

Assista ao vídeo:

