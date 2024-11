Atlético x Botafogo tem confusão no fim e cobrança de Hulk a Luiz Henrique

O empate sem gols entre Atlético-MG e Botafogo, pela 34ª rodada do Brasileirão, terminou com muita confusão no Independência, nesta quarta-feira (20), com direito a expulsão de Luiz Henrique. O atacante Hulk, da equipe mineira, se irritou com a postura do próprio Luiz Henrique e cobrou humildade do atleta do Glorioso em entrevista logo após o clima quente na saída do gramado.

Confusão começou com Barboza

Tudo começou com o zagueiro Alexander Barboza. O defensor do Botafogo se mostrou bastante irritado após ser expulso em lance com Igor Rabello nos acréscimos. Após o jogo, ele se dirigiu a algum membro do Atlético-MG próximo aos vestiários e gritou: "vem aqui", enquanto tentava se aproximar da porta do vestiário da equipe rival.

Hulk dá 'carteirada' e cita Luiz Henrique

O clima quente seguiu dentro de campo. Hulk e Marlon Freitas discutiram na saída do gramado, com o camisa 7 do Galo citando uma suposta fala de Luiz Henrique em direção ao goleiro Matheus Mendes, reserva do Atlético-MG.

Marlon Freitas: Eu estava? Ano passado? O que é isso, Hulk?

Hulk: Vocês querem fazer o que? Querem que a gente abra para vocês jogarem? Está de brincadeira

Marlon Freitas: Vocês estão comemorando uma parada...

Hulk: Dia 30 a gente joga, beleza! O jogador de vocês falou assim: 'vocês são uma merda, dia 30 a gente joga'

Marlon Freitas: Não, ele não falou isso

Hulk, então, se dirigiu ao técnico Artur Jorge, do Botafogo. Ele explicou ao treinador o que teria acontecido e deu uma 'carteirada' ao comparar os períodos dele e de Luiz Henrique na seleção brasileira.

O Luiz Henrique falou para o nosso goleiro: 'o seu time é uma merda'. Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção, ele acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma, ele falou no intervalo do jogo. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba. Hulk, em conversa com Artur Jorge

Diretor do Galo se irrita

Victor Bagy, atual diretor de futebol e ex-goleiro e ídolo do Atlético-MG, foi mais um personagem das confusões após o jogo. Ele apareceu xingando um membro da delegação do Botafogo na ida para os vestiários: "vai se fuder", disse Victor repetidamente.

Confusão com seguranças

A confusão mais forte aconteceu nas proximidades dos vestiários e envolveu seguranças. Membros do Botafogo se irritaram com câmeras apontadas e protestaram. Um segurança da Arena Independência que estava próximo se desentendeu com seguranças do time carioca, e o empurra-empurra começou.

Na confusão, o atacante Luiz Henrique atirou uma garrafa na direção dos seguranças do estádio. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi ao VAR, viu o momento e decidiu expulsar o camisa 7 do time carioca.

Hulk pede humildade a Luiz Henrique

Hulk comentou a confusão e, principalmente, o acontecido com Luiz Henrique em entrevista ainda na saída do gramado. O atacante do Atlético-MG destacou a qualidade do rival, mas afirmou que ele não é craque e cobrou humildade.