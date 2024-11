Veiga dá volta por cima no Palmeiras e é quem mais marca no Brasileiro desde setembro

Raphael Veiga marcou o primeiro gol do Palmeiras na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, retomou o protagonismo pelo clube paulista e, de quebra, é o jogador que mais balançou as redes pelo Brasileirão desde setembro.

Segundo o Sofascore, Veiga anotou oito gols pela competição nos últimos dois meses. O meia disputou oito jogos no período, sendo dez como titular, e precisou de 87 minutos para marcar um tento.

Além disso, o camisa 23 do Palmeiras converteu, no período, cinco de seis chances criadas, deu 24 passes decisivos e acumulou 33% de acerto nos cruzamentos.

? Raphael Veiga é o artilheiro do Brasileirão desde setembro! ?? ?? 10 jogos (8 titular) ? 8 gols (!) ? 87 mins p/ marcar gol (!) ? 5/6 chances claras convertidas (84%!) ? 24 passes decisivos (!) ?? 33% acerto no cruzamento (!) ? Nota Sofascore 7.68 pic.twitter.com/bo45A1kJ6G ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 21, 2024

Além de ser artilheiro do Brasileiro desde setembro, Veiga também é o segundo principal goleador do Palmeiras na temporada. Com 19 gols, ele fica atrás somente de Flaco López, que anotou 22 tentos.

O Palmeiras de Raphael Veiga volta a campo neste sábado (23), contra o Atlético-GO, pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola no estádio Antonio Accioly, em Goiânia, a partir das 19h30 (de Brasília).