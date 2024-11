Herói do Flamengo foi homem de confiança de Filipe Luís e é fã de Arrasca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Guilherme entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo para fazer sua estreia no profissional do Flamengo. Precisou de mais cinco para deixar a marca dele e se tornar um dos heróis da virada sobre o Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Xodó de Filipe Luís, ele teve o 1º jogo adiado pelo treinador e encontrou no profissional um meia no qual se inspira.

O que aconteceu

Guilherme e Filipe deram um forte abraço no apito final do jogo. O treinador novamente teve estrela para promover mudanças que decidiram um jogo a favor do Fla.

A estreia era para ter acontecido contra o Fluminense, em outubro. Esse foi o primeiro jogo que o jovem de 18 anos foi relacionado no time principal desde janeiro, quando foi reserva na equipe alternativa do Carioca contra o Nova Iguaçu.

No clássico, Filipe Luís entendeu que ainda não era o momento. Faltou confiança e sobrou preocupação em evitar uma estreia precoce do garoto. A primeira oportunidade apareceu na hora certa e com o treinador que mais confiou nele na temporada.

Guilherme foi titular em 16 dos 17 jogos de Filipe à frente do Sub-20, mas acabou utilizado em todos. Foi quem mais atuou sob o comando do treinador. Nesse período, marcou seis gols e deu quatro assistências. Na primeira chance como profissional, já chegou colocando mais uma bola na rede.

A vantagem que tenho de ter trabalho no sub-17 e sub-20 é essa. Conheço todos os meninos que estão no clube, sei o que podem render. Sou um treinador que me guio muito pelos treinos. Revejo a gravação dos treinos quando chego em casa para entender como foram os comportamentos. O Guilherme e o Matheus treinaram juntos nesta semana. Filipe Luís

Meio-campista de origem, o jovem já atuou mais avançado e até como atacante. A inspiração dele é o uruguaio Arrascaeta, com quem convive agora no time de cima. Nascido em Mandaguari, no Paraná, Guilherme joga bola desde os cinco anos de idade.

O gol foi dedicado à família, que sempre está próxima. Foi o avô quem acompanhou o meia na primeira empreitada. Aos 13 anos, ele foi observado por olheiros do Azuriz, de Pato Branco, onde ficou por um ano e cinco meses. Na pandemia, acabou voltando para casa, mas em 2021 foi chamado para o time profissional. Depois de um mês treinando, o Flamengo chamou. Após avaliação ainda no sub-15, ele ficou.

O garoto de 18 anos tem contrato até dezembro de 2026 e multa rescisória na casa dos 80 milhões de euros (R$ 487,21 milhões). Ele chegou ao clube em 2021, mas assinou o primeiro contrato profissional em junho de 2023. Está na pauta do Flamengo buscar uma ampliação desse vínculo, já que Guilherme completou 18 anos em fevereiro e agora pode assinar um contrato mais longo. Ele até esteve entre os inscritos para a Libertadores, mas não foi nem para o banco.