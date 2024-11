Freguesia? Corinthians completa duas temporadas sem perder para equipes de Fernando Diniz

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na manhã desta quarta-feira, na Neo Química Arena e, assim, completou duas temporadas sem perder para equipes comandadas pelo técnico Fernando Diniz. O último triunfo do treinador contra o Timão ocorreu em outubro de 2022, quando ainda estava no comando do Fluminense.

De lá para cá, o Timão acumula três vitórias e um empate contra o treinador. No confronto desta quarta, Diniz optou por mandar a campo o time reserva do Cruzeiro, priorizando a decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing.

Neste ano, o Corinthians já havia levado a melhor contra o treinador no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe dirigida por António Oliveira na ocasião venceu o Fluminense de Diniz por 3 a 0, também em Itaquera.

No retrospecto geral, computando todos os enfrentamentos, o Corinthians também leva vantagem contra o Diniz. A equipe soma sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas no recorte.

Fernando Diniz estava no comando do Audax que eliminou o Timão na semifinal do Campeonato Paulista de 2016. Por outro lado, o clube paulista passou pelo Flu do treinador nas semis da Copa do Brasil de 2022.

Nesta quarta, todos os gols da vitória corintiana saíram na primeira etapa. Memphis e Yuri marcaram para o Corinthians em um intervalo de cinco minutos, e Kaiki descontou para os cruzeirenses em seguida. No segundo tempo, coube aos mandantes administrarem a vantagem.

Com a vitória, o Corinthians pulou para a 9ª posição do Brasileiro, com 44 pontos conquistados, três a menos em relação ao Cruzeiro, que segue na 7ª colocação.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Vasco, novamente em Itaquera.

Veja a sequência invicta do Corinthians contra o Fernando Diniz:

20/11/2024 - Corinthians 2 x 1 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)



28/4/2024 - Corinthians 3 x 0 Fluminense (Campeonato Brasileiro)



19/10/2023 - Fluminense 3 x 3 Corinthians (Campeonato Brasileiro)



28/5/2023 - Corinthians 2 x 0 Fluminense (Campeonato Brasileiro)