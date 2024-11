Flamengo espera Gabigol após 'castigo' e planeja a despedida no Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

Depois de dois jogos afastado, Gabigol prepara o retorno ao Flamengo para o jogo diante do Fortaleza, na próxima terça-feira, fora de casa. Agora, jogador e clube tentam manter a harmonia para encerrar a passagem com uma festa.

O que aconteceu

Na segunda-feira ficou definido que a punição se manteria apenas até quarta. Por isso, o atacante nem viajou com a delegação para Cuiabá.

Mesmo assim, Gabigol tem treinado normalmente com o elenco. Ele foi testado no time e não teve restrições nas atividades. Caberá ao treinador a decisão de usá-lo.

A decisão não foi tomada pela comissão técnica. Filipe Luís apenas aguardou a diretoria informar quando Gabriel poderia retornar aos relacionados.

Flamengo e Gabi agora planejam como será a despedida dele do clube. A ideia é que aconteça em um dos jogos no Maracanã, possivelmente contra o Vitória, o último de 2024. Internamente, os dirigentes já falam em algo à altura da história do atleta na equipe.

A direção afirma que a punição foi somente por atos de indisciplina no vestiário. Dirigentes rechaçam que tenha sido uma represália pelo anúncio do camisa 99 de que deixaria o clube.

A ideia é que Gabigol cumpra agora o contrato até o final. O Flamengo ainda tem mais quatro jogos até o encerramento da temporada. Fortaleza no Castelão, Internacional no Maracanã, Criciúma fora e o Vitória em casa.