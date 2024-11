Filipe Luís revela como período na base ajudou em vitória do Flamengo

Nesta quarta-feira, o Flamengo superou o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, em coletiva de imprensa, Filipe Luís falou sobre como seu período nas categorias de base do Rubro-Negro ajudou para o triunfo. Os dois gols da equipe carioca foram marcados por jovens da base: Guilherme e Matheus Gonçalves.

"A vantagem que eu tenho de ter trabalhado no sub-17 e no sub-20 é essa. Eu conheço todos os meninos que estão no clube. Sei o que eles podem render, e eu sou um treinador que me guio muito pelos treinos. Vejo os detalhes e depois revejo o treino, que é gravado, para entender como foram esses comportamentos", disse Filipe.

Além disso, o comandante também explicou o motivo de ter iniciado com Matheus Gonçalves no banco de reservas e ter colocado ele na etapa final.

"Guilherme e Matheus treinaram juntos durante a semana, e uma das minhas questões foi deixar o Matheus fora pensando no segundo tempo. Para ter uma troca imponente no campo, sei que ele não entrou da melhor forma, não foi a melhor versão do Matheus, mas esse foi o meu pensamento. Guilherme e Matheus se deram bem juntos. Quis colocar o Gui contra o Fluminense, mas não senti confiança e tenho que ter muito cuidado com esses meninos para não queimar", destacou.

Com o resultado, o Flamengo ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 62 pontos conquistados. A equipe comandada por Filipe Luis volta a campo na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada da liga nacional.