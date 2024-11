Ed Sheeran ajudou time a contratar jogador antes de show com Taylor Swift

O cantor Ed Sheeran atuou diretamente para ajudar o Ipswich Town, clube que disputa a elite do Campeonato Inglês, a contratar um jogador para a atual temporada.

O que aconteceu

Ed Sheeran participou de uma ligação por vídeo com o jogador alvo do clube. A revelação foi feita por Mark Ashton, diretor do Ipswich Town, durante um evento da Soccerex, em Miami.

Tudo aconteceu antes de Ed Sheeran entrar no palco para um show com Taylor Swift. A ideia partiu do próprio clube. Isso porque, segundo o diretor, o jogador em questão é um fã do cantor britânico, que é um dos acionistas do Ipswich Town

No verão, estávamos tentando persuadir um jogador em particular a juntar-se ao clube e percebemos rapidamente que ele era fã de Ed Sheeran. Ed juntou-se a uma chamada por Zoom com ele, no campo de treinos, antes de subir ao palco com a Taylor Swift. Achamos que isso foi fundamental para que o jogador aceitasse vir. Mark Ashton, diretor do Ipswich Town

Ashton não revelou qual é o jogador em questão. Ele, no entanto, afirmou que é um atleta que está fazendo gols na temporada. Entre os jogadores do clube, apenas dois têm mais de um gol até aqui: Liam Delap (6) e Sammie Szmodics (3).

A imprensa inglesa especula que o atleta contratado após a chamada foi Sammie Szmodics. O atacante foi anunciado em 16 de agosto, um dia após Ed Sheeran cantar junto com Taylor Swift em show realizado no estádio de Wembley, em Londres.

Szmodics, inclusive, tem uma foto com Ed Sheeran. No último dia 10, ele postou um registro ao lado do cantor após marcar um dos gols da vitória do Ipswich sobre o Tottenham por 2 a 1.