Cruzeiro está muito otimista que Gabigol vai assinar o contrato, diz Hernan

O Cruzeiro está otimista que Gabigol vai assinar o contrato oferecido pelo clube, detalhou o colunista André Hernan no De Primeira.

Está tudo desenhado, tudo pronto, o que falta é a assinatura do Gabigol. E há um otimismo muito grande que o Gabigol vai assinar.

Existe entre os diretores e os donos da SAF do Cruzeiro um otimismo de que é a melhor proposta e que ninguém vai conseguir cobrir a oferta.

André Hernan

O colunista explicou que o Cruzeiro recebeu um sinal positivo do estafe de Gabigol em relação ao termos do contrato. Apesar disso, com Gabi livre no mercado, a diretoria da Raposa adota cautela na negociação.

É uma oferta salarial muito boa, um tempo de contrato longo, e o Cruzeiro tem projeto esportivo ao longo desses quatro anos.

O Cruzeiro tem a sinalização dos empresários, do próprio Gabigol, uma sinalização positiva de que gostaram da proposta, de que estão interessados.

Porém, o Cruzeiro não se sente ainda 100% confortável para comemorar a contratação porque ainda não tem documentação assinada para ter a garantia de que o Gabigol vai vestir a camisa do Cruzeiro.

André Hernan

Hernan: Augusto Melo está convencido de Ramón Díaz no Corinthians em 2025

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, está convencido da permanência de Ramón Díaz para 2025, informou André Hernan.

Ontem eu soube que o presidente Augusto Melo está cada vez mais convencido de que o Ramón Díaz será o treinador em 2025.

Inclusive, o Augusto Melo tem falado internamente: 'eu não estou procurando treinador, não'.

André Hernan

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao De Primeira na íntegra