Corinthians promove leilão de camisa usada por Memphis Depay no jogo contra o Cruzeiro

A camisa usada por Memphis Depay durante a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, foi doada para um leilão beneficente na plataforma da Play For a Cause, com lances iniciais de R$ 1.500,00.

Durante a partida, que aconteceu no Dia da Consciência Negra, o Timão realizou ações pela luta contra o racismo. Entre as iniciativas, os atletas alvinegros estrearam o terceiro uniforme, desenvolvido pela Nike e dedicado à luta antirracista.

O uniforme utilizado por Memphis Depay, que marcou o primeiro gol do Corinthians na partida, tem o autógrafo do atleta e ficará à disposição de lances até o dia 28 de novembro. O valor líquido arrecadado será destinado ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, organização que há mais de uma década monitora o racismo no futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

"Nesta ação, estaremos com o Timão reforçando o papel de todos nós no combate ao racismo e ajudando a levantar recursos para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, uma iniciativa de extrema relevância no esporte e na sociedade. Nós, da Play For a Cause, somos um canal para os clubes gerarem impacto social e transformarem tantas vidas. Convocamos a torcida para nos ajudar nessa. Parabéns ao Corinthians pelo trabalho importante de conscientização", afirma André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.

Conforme o clube e a Nike, o uniforme III foi inspirado na luta das mulheres negras que marcaram a história do Corinthians. O modelo foi utilizado pela primeira vez pelo elenco feminino na final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o São Paulo, no final de setembro. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 0 e conquistou o título.