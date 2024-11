Ramón perde dupla de 10 gols em arrancada e ganha dor de cabeça no BR

Invicto há seis rodadas e de olho em uma vaga Libertadores de 2025, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com a dupla de ataque Memphis Depay e Yuri Alberto contra o Vasco, neste domingo (24), pelo Brasileirão. O holandês recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Cruzeiro e cumprirá suspensão, enquanto o camisa 9 tem uma contratura na perna e pode virar baixa.

O que aconteceu

A dupla foi responsável por dez dos 14 gols do Corinthians nos últimos seis jogos do Brasileirão. Yuri balançou a rede seis vezes, contra quatro de Depay.

Eles, inclusive, só não jogaram juntos na vitória contra o Cuiabá. Na ocasião, Yuri Alberto cumpriu suspensão e Talles Magno fez dupla com Memphis.

O bom desempenho da dupla coincidiu com a arrancada Alvinegra para se distanciar do Z4. O time de Parque São Jorge chegou a seis jogos de invencibilidade, com um empate e cinco vitórias seguidas.

Sem Memphis e com dúvida sobre a condição de Yuri, Ramón Díaz será obrigado a escalar um ataque inédito nesta reta final de Brasileirão. Depay foi titular nos últimos seis jogos do Alvinegro, e atuou por 90 minutos pela primeira vez na última quarta-feira (20), contra o Cruzeiro.

Yuri Alberto será reavaliado na quinta-feira (21) e pode virar reforço de ultima hora. O auxiliar Emiliano Díaz informou que o atacante teve uma contratura e passará por exames.

A um ponto do "número mágico" contra o rebaixamento, o Corinthians já olha para a parte de cima da tabela e sonha com Libertadores. O Alvinegro tem 44 pontos e aguarda as finais das Copas Sul-Americana e Libertadores para saber se "abrirão" mais vagas para a competição continental via Campeonato Brasileiro.

As opções de Ramón Díaz

Talles Magno e Pedro Raul foram os escolhidos do comandante contra o Cruzeiro. O camisa 43 entrou ainda no intervalo, na vaga de Yuri Alberto, e o centroavante foi chamado já nos acréscimo para substituir o holandês.

Romero retornou da seleção paraguaia e também é opção. O atacante desfalcou o time contra os mineiros justamente por conta das Eliminatórias Sul-Americanas e poderá jogar no fim de semana.

Pedro Henrique corre por fora. O atacante não é utilizado pelo técnico desde o empate sem gols com o Fluminense, em agosto.

Lesão pode tirar Yuri de briga por artilharia

Yuri Alberto chegou a 11 gols e assumiu a vice-artilharia do Brasileirão. Ele divide o posto com Pedro, do Flamengo, que sofreu uma lesão no joelho e não atua mais em 2024.

O camisa 9 tem um gol a menos que o líder Estêvão, que não jogou nesta rodada. O atacante do Palmeiras cumpriu suspensão e não enfrentou o Bahia.

Uma lesão, porém, pode acabar com as chances de Yuri Alberto, pois faltam apenas quatro jogos para o fim do Brasileirão. Enquanto isso, o atacante do Palmeiras já deve voltar a campo no final de semana, contra o Atlético-GO.