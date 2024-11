Quer pagar quanto? Depay leiloa camisa antirracista de gol no Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A camisa usada por Memphis Depay na vitória sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, está integrando um leilão social e os valores já ultrapassam os R$ 8 mil.

O que aconteceu

Autor de um dos gols na vitória por 2 a 1, Memphis autografou uma camisa usada no jogo. O valor arrecado será destinado ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que atua há uma década no combate ao racismo e outras discriminações no esporte.

O lance mais recente antes desta publicação foi de R$ 8.300. A ação vai se encerrar na noite do próximo dia 28.

O Corinthians estreou a terceira camisa. O uniforme alvinegro faz parte da campanha de combate ao racismo, e foi inspirado nas mulheres negras do Timão. A camisa foi usada pela primeira vez na final do Brasileiro feminino.

A camisa usada hoje pelo Memphis, na estreia do uniforme 3 pelo time masculino, foi autografada para um leilão social na Play For a Cause e a arrecadação será destinada ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que atua há 10 anos no combate ao racismo e outras? pic.twitter.com/BmLv7fYpBI ? Corinthians (@Corinthians) November 20, 2024

A partida contra o Cruzeiro aconteceu no Dia da Consciência Negra. O Corinthians e a Nike, fornecedora de material esportivo, distribuíram aproximadamente 20 mil cartilhas desenvolvidas junto ao Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Além disso, jogo contou com jovens negros beneficiados pelo programa de bolsas de estudo do SOMOS CIEE

O Alvinegro venceu por 2 a 1. Memphis abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo e Yuri Alberto ampliou a vantagem pouco depois. Kaiki, do Cruzeiro, marcou antes do intervalo, mas o placar não teve mais alterações.

Com o triunfo, o Corinthians deixou para trás a luta contra o rebaixamento. A equipe, inclusive, sonha com vaga na Libertadores do ano que vem.