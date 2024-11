Confira os adversários do Palmeiras na reta final do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro está em sua reta final e o Palmeiras briga ponto a ponto pelo título da competição com o líder Botafogo. O Alviverde está na segunda colocação com 67 pontos, dois a menos que o Glorioso. A equipe de Abel Ferreira terá dois jogos em casa e dois fora nas últimas rodadas.

No masculino e no feminino, a verdade é uma só: ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/AtUrb2tsaV ? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 21, 2024

O próximo confronto será contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), pela 35ª rodada. A partida será disputada no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia. O Dragão está na lanterna da competição, com 26 pontos, e muito próximo de confirmar seu rebaixamento.

Na rodada seguinte, os líderes se enfrentam no Allianz Parque. Dependendo dos resultados anteriores, o duelo pode encaminhar o título para o Palmeiras ou para o Botafogo. A bola irá rolar na próxima terça-feira, às 21h30.

A partir daí, o Alviverde terá uma semana de descanso por conta da final da Libertadores e volta a campo no dia 4 de dezembro, uma quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Cabuloso ocupa a sétima colocação, com 47 pontos, e briga pela classificação para a Libertadores, mas pode garantir a vaga antes via Sul-Americana.

Por fim, na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Allianz Parque. Apesar de ser um rival do Botafogo, o Tricolor das Laranjeiras não deve afinar contra o Verdão. Isso porque o clube carioca está na 16ª colocação, com 37 pontos, e luta contra o rebaixamento. O duelo está marcado para o dia 8 de dezembro, um domingo.