Botafogo deixa Atlético 'mordido', vê Palmeiras colar e perde Luiz Henrique

Do UOL, em São Paulo

O feriado da última quarta-feira (20) foi ruim para o Botafogo. O time carioca viu sua vantagem na liderança do Brasileirão diminuir após o empate com o Atlético-MG e, de quebra, perdeu dois jogadores para a próxima partida. O time carioca ainda deixou o rival da final da Libertadores "mordido".

Prévia de final termina com rival 'mordido'

O clima para o jogo em Minas era de expectativa. Atlético-MG e Botafogo se enfrentaram faltando apenas 10 dias para decidirem o título da Libertadores deste ano, em Buenos Aires.

O jogo foi quente mesmo sem torcida na Arena Independência — por causa da punição ao Atlético-MG pelas confusões na final da Copa do Brasil. Jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes se desentenderam algumas vezes com a bola rolando e, principalmente, depois do apito final.

Jogadores do Atlético-MG deixaram o campo 'mordidos'. O principal deles foi Hulk, que reclamou muito de uma suposta fala de Luiz Henrique menosprezando o elenco da equipe mineira. O camisa 7 explicou a situação ao técnico Artur Jorge, do Botafogo, na saída de campo.

O Luiz Henrique falou para o nosso goleiro [Matheus Mendes]: 'o seu time é uma merda'. Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção, ele acha que é craque. Ele não ganhou porra nenhuma, ele falou no intervalo do jogo. Eu passei sete anos na seleção e tenho humildade. Ele tem que correr para caramba. Hulk, em conversa com Artur Jorge

Quem também não gostou da postura do Botafogo foi o goleiro Everson. Ele deixou o campo criticando a equipe rival pela confusão após o apito final e citou até John Textor, dono da SAF do Glorioso.

O pessoal do Botafogo quis gritar demais, quis arrumar muita confusão. A gente sabe que o próprio dono do clube consegue arrumar muita repercussão fora, questionando a arbitragem, mas infelizmente está aí. Está tendo uma confusão. A gente tem que focar no nosso. Everson, ao SporTV

Artur Jorge tentou amenizar os efeitos do clima quente em campo para a grande decisão da Libertadores no dia 30 de novembro. O treinador português afirmou que as coisas devem ser diferentes no duelo em Buenos Aires.

O contexto final vai ter uma envolvência diferente da que tivemos hoje, fosse qual fosse o resultado. Creio que não podemos levar daqui aquilo que vai acontecer no dia 30. As coisas vão ser, seguramente, diferentes para as duas equipes [...] O racional disse que somamos um ponto contra um adversário difícil. O lado emocional diz que era desnecessário tudo isso, porque estamos aqui para jogar, disputar, podemos ganhar, perder ou empatar. Mas infelizmente tivemos uma conivência para que isso pudesse acontecer. Artur Jorge, em entrevista coletiva

Um ponto, rival mais próximo e duas expulsões

A falta de efetividade custou caro ao Botafogo. O time jogou por mais de um tempo com um jogador a mais contra o Atlético-MG após a expulsão de Rubens, mas não conseguiu sair do 0 a 0.

O efeito foi sentido principalmente na tabela. O empate fez o Botafogo chegar aos 69 pontos, mas o Palmeiras venceu o Bahia na rodada e chegou aos 67, diminuindo a diferença dos cariocas na liderança de quatro para apenas dois pontos. O Fortaleza também pode encostar. Se vencer o Fluminense na sexta (22), o time cearense ficará a três pontos do Glorioso.

Além da distância mais curta, o Botafogo ainda teve mais dois prejuízos. Barboza foi expulso nos minutos finais do jogo, e Luiz Henrique, principal jogador do time, recebeu o vermelho por ter atirado uma garrafa na direção de um segurança do estádio na confusão após a partida.

Luiz Henrique, do Botafogo, durante jogo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão Imagem: Fernando Moreno/AGIF

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (23). Sem Luiz Henrique e Barboza, o Glorioso recebe o Vitória, às 19h30 (de Brasília), e tentará colocar fim à sequência de dois empates.

A sequência será ainda mais pesada para o time carioca. Após o Vitória, o Botafogo visita justamente o Palmeiras, na terça-feira (26), em jogo que vem tendo ainda mais ares de final pelo título brasileiro. E depois ainda tem a decisão da Libertadores.

Próximos jogos do Botafogo