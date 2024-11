Arboleda e Rato voltam a treinar com bola em reapresentação do São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, após o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, com novidades. Arboleda e Wellington Rato, recuperado de suas respectivas lesões, voltaram a trabalhar com o restante do grupo, indicando que podem ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía para o confronto do próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Arboleda não vinha participando da rotina de treinos com o elenco por causa de um trauma na perna direita. O jogador estava com a musculatura da região bastante rígida e tendo de lidar com algumas limitações de movimento, porém, seu quadro evoluiu nos últimos dias.

Wellington Rato, por sua vez, se recuperou de um edema na panturrilha direita que o tirou do confronto da última quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O treino

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Red Bull Bragantino participaram de um trabalho regenerativo, com exercícios de mobilidade, deslocamentos e flexibilidade. Nahuel Ferraresi, que atuou na última terça-feira pela seleção venezuelana, contra o Chile, também participou de atividades nas dependências internas do CT da Barra Funda.

Os demais atletas foram a campo para um trabalho de posse de bola. Na sequência, houve um enfrentamento de dois times com nove jogadores cada em um espaço de 70 metros. Além de Arboleda e Wellington Rato, Damián Bobadilla, que estava servindo a seleção paraguaia, também esteve presente nesta atividade.

O São Paulo encerra nesta sexta-feira, pela manhã, sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, sábado, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Esse será o penúltimo jogo do Tricolor em casa na temporada. O encontro derradeiro do Tricolor com seus torcedores em 2024 acontece contra o Juventude, na primeira semana de dezembro, com data e horário ainda a serem confirmados.