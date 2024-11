Yuri Alberto deixa jogo após incômodo, mas não preocupa o Corinthians

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, deixou o jogo contra o Cruzeiro durante o intervalo. O atleta sentiu incômodo na perna e a comissão técnica optou por sacá-lo por precaução, mas a situação não preocupa.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Yuri Alberto estava se sentindo bem após a partida. A decisão de tirá-lo de campo se deu para evitar qualquer complicação na segunda etapa, ainda mais tendo em vista que o Timão estava com a vantagem e ele estava sendo bastante acionado.

A princípio, Yuri não preocupa para o duelo contra o Vasco, no próximo domingo. De qualquer forma, o camisa 9, autor do segundo gol na vitória contra o Cruzeiro, será reavaliado nesta quinta-feira.

"Em relação ao Yuri, graças a Deus foi só uma contratura. Tem que fazer exames, mas tomara que não seja nada", disse o auxiliar Emiliano Díaz.

Todos os gols do triunfo contra o Cruzeiro saíram na primeira etapa. Memphis e Yuri marcaram para o Corinthians em um intervalo de cinco minutos, e Kaiki descontou para os cruzeirenses em seguida. No segundo tempo, coube aos mandantes administrarem a vantagem.

Com a vitória, o Corinthians pulou para a 9ª posição do Brasileiro, com 44 pontos conquistados, três a menos em relação ao Cruzeiro, que segue na 7ª colocação.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Vasco, novamente em Itaquera.