Vic Albuquerque e Dudinha são convocadas para amistosos da Seleção Brasileira feminina contra a Austrália

Na noite desta quarta-feira, as atletas Vic Albuquerque, do Corinthians, e Dudinha, do São Paulo, foram convocadas para os dois amistosos que a Seleção Brasileira feminina fará contra a Austrália. Elas foram chamadas nos lugares de Kerolin e Priscila, cortadas por lesão.

Kerolin, do North Carolina Courage (EUA), teve um desconforto muscular e não conseguirá se recuperar a tempo. Já Priscila, do Club América (MEX), sofreu uma fratura no rosto e não poderá estar presente.

Os amistosos estão marcados para os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, e serão os últimos compromissos da Seleção feminina em 2024. Ambas as partidas serão em solo australiano: o primeiro duelo será em Brisbane, enquanto o segundo acontecerá em Gold Coast.

A Seleção feminina começa a se apresentar na Austrália a partir do dia 25, ficando completa apenas no dia 26. Com isso, o técnico Arthur Elias terá apenas um treino antes do primeiro confronto.

Confira como fica a lista da Seleção feminina para os amistosos:

Goleiras

Cláudia (Juventude)



Lorena (Grêmio)



Natascha (Palmeiras)

Zagueiras

Isa Haas (Internacional)



Kaká (São Paulo)



Lauren (Atlético de Madrid - ESP)



Vitória Calhau (Cruzeiro)

Laterais

Bruninha (Gotham - EUA)



Fê Palermo (Palmeiras)



Yasmim (Corinthians)

Meio-campistas

Angelina (Orlando Pride - EUA)



Camilinha (São Paulo)



Duda Sampaio (Corinthians)



Dudinha (São Paulo)



Laís Estevam (Palmeiras)



Vic Albuquerque (Corinthians)

Atacantes

Adriana (Orlando Pride - EUA)



Aline Gomes (North Carolina Courage - EUA)



Amanda Gutierres (Palmeiras)



Gabi Portilho (Corinthians)



Gio (Atlético de Madrid -ESP)



Marília (Cruzeiro)



Nycole (Benfica - POR)