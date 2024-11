Vic Albuquerque diz que Corinthians "deixou a desejar" na final do Paulistão e despita sobre saídas

Nesta quarta-feira, o Corinthians foi derrotado pelo Palmeiras nos pênaltis, por 2 a 0, e perdeu o título do Campeonato Paulista feminino. As Brabas tinham vencido o jogo de ida, mas após derrota por 2 a 1 no tempo normal, a definição do campeão foi nos pênaltis no Brinco de Ouro da Princesa.

A meio-campista Vic Albuquerque, que costuma ser decisiva, dessa vez passou em branco. A jogadora avaliou que o time fez um primeiro tempo ruim, não conseguiu reagir na etapa final, e deixou a desejar na decisão desta quarta-feira.

"O primeiro tempo mexeu muito com a gente mentalmente, porque sabemos que fizemos um primeiro tempo muito ruim. Tentamos reagir no segundo tempo, tentou, tentou, mas não conseguimos fazer um gol para virar o jogo. Acho que é exaltar o ano que a gente fez. Foi um ano incrível, muito lindo, foram sete títulos consecutivos. Enfrentamos uma equipe forte, o Palmeiras também merece, mas em relação à esse jogo específico acho que a gente deixou a desejar com certeza. Vamos digerir isso daí com um pouco mais de calma depois, mas dói, a gente sente bastante", disse ao SporTV.

O Corinthians desperdiçou a oportunidade de se isolar como o maior campeão do Paulistão feminino. O Timão é dono de quatro títulos do Estadual, tendo erguido a taça em 2019, 2020, 2021 e 2023. A equipe ainda poderia ter repetido a quadrupla coroa do ano passado, mas não conseguiu.

Fim de jogo.

Palmeiras 2 (2) x (0) 1 Corinthians. pic.twitter.com/aKoKK8TR5i ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 20, 2024

Muito se fala sobre o ciclo vitorioso do Corinthians estar chegando ao fim por conta de possíveis saídas no fim do ano. Jogadoras como Gabi Portilho, Yasmim e a própria Vic foram vistas chorando no gramado da Arena após o apito final no jogo de ida. Portilho disse em zona mista que aquele pode ter sido seu último jogo em Itaquera, enquanto Millene tem negociações com a Ferroviária.

Vic Albuquerque despistou sobre possíveis saídas no elenco, mas deixou claro que o ciclo vencedor do Corinthians não acabará caso as transferências venham a ser confirmadas.

"Acho que o ciclo da equipe vencedora não vai acabar nunca. Está enraizado lá no estádio do Corinthians, na camisa que a gente veste. A gente vem para o jogo com o objetivo de desfrutar, aproveitar. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se estaremos aqui de novo ou não. Temos que aproveitar todos os jogos como se fosse o último. É assim que a gente joga, é assim que a nossa mente funciona. Quem for, que Deus abençoe a carreira, e quem continuar, vai continuar representando a camisa do Corinthians como sempre foi", concluiu a jogadora.